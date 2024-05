«Tocando nuestra canción»: vuelve el musical al Soho

Antonio Banderas está empeñado en que el Teatro del Soho-CaixaBank sea el embajador de la verdadera cultura de Broadway en nuestro país. Los musicales que levanta el malagueño en su espacio no so n adaptaciones de taquillazos de Disney; no, él viaja a la esencia del musical, a Stephen Sondheim, Jule Styne, Marvin Hamlisch, los grandes de un género infraconocido entre nosotros y a sus grandes piezas, a 'Company', 'Godspell' o 'A Chorus Line'. Ahora le toca el turno a Tocando nuestra canción, una comedia romántica que se ha hecho muy poco aquí pero que cuenta con el aval de unos apellidos indispensables en el teatro y la música estadounidense: el citado Hamlisch (músico), Carole Bayer Sager (letrista), a partir de un libreto de Neil Simon. Pura ambrosía, que llega la semana que viene, el 6 de junio, al Soho.

La presentación del musical 'Tocando nuestra canción'. / Álex Zea

«Va a sorprender: es una gran comedia romántica muy divertida y con mucho corazón. No es de risas continuas, es más de bienestar, de salir del teatro habiendo respirado un ambiente en positivo y optimista de la vida», ha explicado hoy Banderas, productor y director de la función durante su presentación. Miquel Fernández y María Adamuz protagonizan 'Tocando nuestra canción', encarnando a Vernon Gersch, un neurótico compositor neoyorquino, y Sonia Walks, la aspirante a letriste, los trasuntos de los propios Hamlisch y Bayer Sager, que mantuvieron una singular relación sentimental.

Reflexión

Las grandes obras, las que perduran en el tiempo son precisamente aquellas que hablan de nuestro siempre, que driblan lo coyuntural. Y ése es una de las cualidades que más le convencieron a Antonio Banderas para apostar por 'Tocando nuestra canción', que, en su opinión, supone una reflexión «muy interesante» sobre las relaciones de pareja y los comportamientos machistas. «Es una obra romántica, pero los personajes tienen personalidades fuertes y se enfrentan entre ellos. Sorprende cuando lees el guion, ver que en los años 70 [el musical se estrenó en diciembre de 1978] ya se estaba reflexionando sobre muchas de las cosas que se reflexionan en nuestros días», ha expresado Banderas. Se refiere al personaje femenino, esa Sonia Walsk enganchada a una relación tóxica con su exnovio a quien no es capaz de dejar del todo.

Banderas, flanqueado por sus protagonistas, ayer en la presentación / Álex Zea

Ya que la pieza de Simon, Hamlisch y Bayer Sager está protagonizada por unos compositores que buscan tocar la fibra del espectador con sus piezas musicales («No digas una palabra ahora / Escucha esa dulce melodía / Estoy feliz de decir / A mi humilde manera / que cada nota perfecta de eso fue escrita por mí», se canta en la obra), el productor y director ha querido introducir elementos meta, del teatro dentro del teatro, en su versión. «No queremos ocultar los trucos que se plantean dentro del espectáculo. Incluso, cuando se van agolpando elementos escenográficos, los vamos a enseñar e incluso iluminar. Es una forma de hacer una apología del teatro dentro del teatro, de saltar esa barrera, la cuarta pared», comentó.

Actores

Miquel Fernández -de quien Banderas alabó su gran voz- este musical «le fue a buscar», es «una maravilla» y sentirse parte de este proyecto es, para él, una «felicidad». Por su parte, la actriz protagonista, María Adamuz (conocida por el público que asistió al montaje de Banderas de 'Company'), subrayó que, aunque la historia se escribió en los años 70, «todo el mundo» que acuda a ver el musical se podrá sentir identificado de alguna manera. Y comentó, además, que cuando Antonio Banderas le propuso trabajar en este espectáculo le hizo «una ilusión tremenda», ya que el texto le pareció «divertidísimo» y además tenía ganas de volver a trabajar con el actor y director malagueño.

Por su puesto, 'Tocando nuestra canción' contará con músicos en directo, un total de diez instrumentistas, bajo la dirección del malagueño Arturo Díez Boscovich, la mano derecho musical de Banderas la frente de la Orquesta Pop del Teatro del Soho-CaixaBank.

'Tocando nuestra canción' estará en cartel desde el próximo 6 de junio hasta el 14 de julio. Toda la información en la web del Teatro del Soho-CaixaBank.