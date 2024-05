Hacía bastante, demasiado, que Pablo López no actuaba en la capital de la Costa del Sol. La celebración de sus diez años de carrera no podía esquivar la ciudad y anoche la plaza de toros de La Malagueta (que colgó el cartel de no hay billetes) acogió un recital intenso como siempre y emocionante como nunca del fuengiroleño, dentro del 101 Music Festival.

De pie o sentado frente a su inseparable piano, Pablo López emocionó a sus paisanos en su concierto de anoche. / Álex Zea

López, directo, abierto y sin guardarse nada, realizó un repaso a su potente repertorio de una década, haciendo paradas en Ella, una de las canciones de Once historias y un piano, el primer disco que lanzó, o Imagina tú, del álbum Unikornio, once millones de versos después de ti. Más tarde ofreció algunos de sus grandes éxitos, como El niño o El incendio. Desde el inicio, López supo contar con la complicidad de su público, que se sabía las letras de todas sus canciones.

Pablo López, a flor de piel con los suyos. / Álex Zea

El de Pablo López fue el primer recital de la agenda del 101 Music Festival. Las siguiente citas serán: Camela (8 de junio), Rozalén (15), Israel Fernández (22), David Bisbal (29), Antoñito Molina (5 de julio), Film Symphony Orchestra (6), La Magia de la Vida (11), Luz Casal (12), Los Morancos (13) y Vetusta Morla (20).