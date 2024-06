James Douglas: la historia del hombre con dos corazones

Hace unos diez años, el cineasta malagueño Kike Mesa hojeaba la agenda cultural del fin de semana en busca de una actividad de interés para compartirla con sus hijas. Vio que en Teba se celebraban los Douglas’ Days y, movido por la curiosidad, se adentró en la historia de ese guerrero escocés, James Douglas, que acabó muriendo en plena batalla con los nazaríes en la localidad malagueña, a la que se habia desplazado para cumplir el deseo del rey escocés Robert Bruce de participar en una Guerra Santa. Era agosto de 1330 y Douglas portaba en su cuello el corazón embalsamado del monarca. Hoy, una década después, Mesa está enfrascado en la producción del documental James Douglas, el hombre con dos corazones, una aventura que pretende responder a los «numerosos interrogantes» en torno a la figura de Douglas y su singular aventura, además de contar como se debe una peripecia de «lealtad, hermandad y amistad única».

«Para los escoceses James Douglas es su Cid Campeador», asegura Mesa, quien recuerda que, en realidad, el Braveheart que Mel Gibson atribuyó a William Wallace fue, en realidad, Robert Bruce. Douglas cayó en una emboscada nazarí, cerca del castillo de Teba, y la leyenda cuenta que pronunció estas palabras mientras se arrancaba de su cuello el relicario de plata en que guardaba el corazón embalsamado de su rey para lanzarlo lejos de sus enemigos: «Adelante, Braveheart (corazón valiente), ahora muéstranos el camino, ya que venciste, y yo te seguiré o moriré».

Un historiador escocés / L.O.

Herederos

En Teba desconocían esta historia hasta que, en los años 80 del siglo pasado, aparecieron por el pueblo uno de sus herederos, el conde de Douglas-Hamilton, y un primo, procedentes de la localidad de Melrose. Se habían propuesto que en España se conocieran los hechos y, por su cuenta y riesgo, trajeron primero en un ferry y luego en una furgoneta un monolito con el que conmemorar la muerte de Douglas», explica el productor y realizador. El monumento acabó presidiendo la plaza del pueblo malagueño, que se hermanó con Melrose, y ahora, del 23 al 25 de agosto, cada año, se celebran los citados Douglas’ Days.

Kike Mesa lleva años investigando y documentándose sobre esta singular epopeya, incluyendo viajes a Escocia y entrevistas con los máximos expertos del país. «Hemos hablado con el nuevo duque de Douglas-Hamilton, Jamie, un aventurero que, curiosamente, porque esta es una historia llena de corazones, se sometió a una operación de corazón que le llevó a afrontar el reto de cruzar el Índico a remo. También hemos entrevistado a los dos historiadores más prestigiosos de Escocia sobre el Medievo del país, militares españoles, Isidoro Otero, el gran narrador de la historia de James Douglas...», nos cuenta el malagueño. Quiere descubrir el lugar exacto donde mataron al escocés, entre otros interrogantes y misterios que rodean a su figura.

Entrevista con el duque de Douglas-Hamilton / L.O.

Trabajo

Llevan mucho recorrido pero no es poco lo que les queda: «Tenemos un año de trabajo por delante», apunta. Porque James Douglas, el hombre con dos corazones no quiere ser el típico reportaje histórico con bustos parlantes, no: habrá recreaciones históricas, infografías, secuencias de dibujos... «Es una batalla que merece la pena pelearla», apunta Mesa, quien dispone par aello de «un presupuesto bastante alto para un documental» (resultó apoyado por las ayudas a la creación audiovisual del Festival de Málaga) pero más altas ambiciones todavía: está en contactos para que un popular actor escocés ponga su voz para narrar la película.

Rodaje enuna edición de los Douglas’ Days. / L.O.

Ojo, que Kike Mesa y su equipo no quieren que la película sea una oda épica a James Douglas. «No era un hombre precisamente bondadoso. Los ingleses habían matado a su familia y él vivió desde entonces con una tremenda sed de venganza. De hecho, en esa época, los ingleses le cantaban a sus hijos la nana Silencio, silencio, mascotita / Cállate, cállate, no te inquietes / Así el Negro Douglas no te atrapará», aclara el malagueño. Ni tampoco retratará a los nazaríes como los malos de la película, ni mucho menos: «Quiero poner en valor la gran riqueza y vanguardia logística de los nazaríes de la época».

