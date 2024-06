«La entrada de las franquicias ha sido muy dañina para los musicales»

En 'Tocando nuestra canción' encarna a un neurótico compositor neoyorquino, Vernon Gresch, que tiene mucho del autor del propio musical, Marvin Hamlisch. ¿También tiene cosas de usted?

Sí, al final uno cuando hace los personajes termina buscando cosas de sí mismo relacionadas con el personaje. Obviamente, Marvin y yo no tenemos nada que ver, como tampoco el Vernon que construyó el actor del estreno de la obra [en el 1979]; yo he tratado de conectar con la esencia de esa persona obcecada en la música y triunfadora en lo laboral pero que no encuentra el camino a nivel emocional, hasta que se topa con Sonia Walsk [la otra protagonista de la función, encarnada por María Adamuz].

'Tocando nuestra canción' se estrenó hace medio siglo pero Antonio Banderas asegura que habla también de nosotros mismos, de los hombres y mujeres de hoy en día. ¿En qué sentido?

La función habla de una cosa muy básica, las relaciones sentimentales, en este caso de una relación hombre-mujer, de los problemas y situaciones que se pueden dar en cualquier tipo de relación. El amor es universal así que quien venga a vernos se podrá sentir identificado con lo que verá sobre el escenario. Ayer mismo [por la noche del martes, en la que tuvo lugar una función para familiares y allegados del equipo] el público entró muchísimo. Es una comedia romántica, en la que se reflexiona, se dicen muchas cosas, pero todo en un tono muy ligero, de pasárselo bien y no meterse en profundidades.

Uno mira su currículum y se da cuenta de que es un auténtico experto en musicales. ¿Cree que el musical es el espectáculo total para un intérprete, el formato en el que se le exprime a fondo?

Los actores de música tienen muchísimo mérito, son una especie de superhéroes y de superheroínas, tenemos la capacidad, unos más que otros, claro, de cantar, bailar e interpretar en una misma función. Yes algo muy complicado: tienes que estar siempre bien de voz, dando la nota perfecta, bien de energía porque la energía que requiere un musical siempre es muy, muy alta... Tocando nuestra canción es básicamente dos horas y media con María [Adamuz] y yo todo el tiempo sobre el escenario y es algo muy duro. Como actor he hecho de todo pero es cierto que el musical es un código especial y hay que entrar en él. Lo que está claro es que a los actores que se atreven a hacer musicales se les tendría que valorar muchísimo más de lo que se les valora ahora mismo.

Antonio [Banderas] es el primero que llega y el último que se va. Tiene una energía que no te la acabas"

¿Por qué cree que le llamó Banderas para este montaje?

Creo que me conocía... No nos conocíamos de «Hola, qué tal», pero sé que la gente que tiene a su alrededor, su gente de producción, dirección musical y los actores de sus musicales, me conocen de sobra. La sensación que tengo, y es algo que a lo mejor me saco de la manga, es que es un papel que iba a hacer él pero que con tantas cosas en su agenda al final ha tenido que delegar y se dejó aconsejar. Pero se lo tengo que preguntar [Risas].

Por cierto, ¿qué tal Antonio como jefe?

Si no le conoces, impone claro porque es una estrella de Hollywood, universal, que lo ha hecho todo... Pero luego te das cuenta de que es un apasionado de la vida, que habla tu mismo idioma, que le gusta lo que hace... Es el primero que llega y el último que se va, tiene una energía que no te la acabas. Así que a los dos o tres días, todo lo que te habías montado en tu cabeza, se te va.

Banderas reivindica en su teatro la cultura de Broadway, a autores poco montados en España como Sondheim o Hamlisch, frente al concepto de musical más populista y que son adaptaciones de taquillazos. ¿Coincide con él en que el concepto de musical se ha, digamos, distorsionado un tanto en los últimos años?

Sí, la entrada de franquicias que ha sido muy dañina en ese sentido. Por un parte, está muy bien para que la gente conozca y pueda vivir este tipo de experiencias pero al final es como la vida: duele mucho ver en cualquier ciudad un Zara, un H&M, una franquicia; duele mucho, con el talento que hay, ver esas cosas, cosas que ya están montadas por majors muy grandes y que hacen que todo sea igual en cualquier ciudad. Por eso es importante el trabajo que hace Antonio, que coge una función de 1979, un clásico, para transformarlo en algo diferente, algo único y original, no coger algo y copiarlo tal cual.

Ahora queda el veredicto del público para 'Tocando nuestra canción'. ¿Qué espera del público?

Que se lo pase bien, disfrute y se olvide de las cosas del día, que salga con una sonrisa en la cara y se dé cuenta de que el amor es lo más importante.

Y que salgan cantando y bailando por la calle Córdoba, ¿no?

Eso seguro.