Los personajes grotescos de Matías Sánchez invaden el CAC de Málaga en su mayor retrospectiva

Personajes grotescos que pueden causar miedo, pero también compasión, protagonizan los cuadros del artista Matías Sánchez (Tubinga, Alemania, 1972), que este viernes inaugura en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga su mayor retrospectiva hasta la fecha.

"A mí me parecen tiernos. Pueden dar un poco de miedo, pero también pena", ha afirmado sobre estos personajes el artista en la presentación de 'La gloria es otra cosa', una exposición con 65 cuadros, casi todos de gran formato, creados desde el año 2000 hasta la actualidad y que podrá visitarse hasta el 1 de septiembre.

Con este título ha querido hacer un "guiño" a otra exposición menor que instaló en el CAC Málaga, en 2009, y que denominó entonces 'Elegidos para la gloria'.

"Juego con el esfuerzo de los artistas por buscar la gloria, cuando la gloria realmente de un pintor es pintar y poder vivir de su pintura, aunque sea humildemente, porque no es un trabajo reconocido socialmente. Esa es la verdadera gloria. Yo he vivido de esto siempre y, para mí, sí he alcanzado la gloria", ha indicado.

También ha asegurado que, pese al contenido y los títulos humorísticos y satíricos de muchas de sus obras, la crítica no es el fin principal de su labor, pero sí una forma de que su trabajo "siga siendo divertido".

"Me divierto pintando y me quiero divertir titulando. Es algo autobiográfico de la cotidianidad, de lo que comes, de lo que te dice tu niño o de lo que has oído en la radio o leído en el periódico", ha explicado Sánchez.

En cada uno de estos lienzos "hay muchas capas y muchos arrepentimientos, se han quitado muchas cosas con la espátula y otras se dejan para que creen una marca".

Sobre su condición de autodidacta, ha precisado que, al ser su padre también pintor y contar en la vivienda familiar con una gran biblioteca de arte, "desde pequeño" el estímulo artístico lo recibió "en casa".

"Cuando llegó el momento de estudiar, no estudié. La formación del artista puede ir por muchos caminos, ser académica o por libre, y yo elegí esta, que es más difícil, pero en los libros está todo. Algunos explican desde cómo fabricarte el óleo hasta cómo componer un cuadro. Está bien que un profesor te vaya orientando, pero también lo puedes hacer por libre, porque esto no es una ingeniería".

El hecho de nacer en Alemania fue "producto de la emigración", pero regresó muy pequeño, se crió en Isla Cristina (Huelva) y actualmente reside en Sevilla.

A lo largo de su trayectoria le han inspirado "muchos artistas, casi todos los buenos, como Goya, Picasso o Matisse, porque todos los grandes influencian antes o después, y en distintos momentos de la carrera se puede tirar de uno o de otro".

También hay temas "recurrentes" como las versiones de obras del pasado, como 'La nave de los locos' de El Bosco -en el CAC Málaga se exponen dos, pero ha hecho "muchas más"-, o de 'La carga de los mamelucos' de Goya.

Para Matías Sánchez, es una satisfacción ver tantos cuadros suyos juntos, incluso piezas que nunca pensaba "que iban a coincidir en el mismo espacio, porque salieron del estudio o de la galería al venderse hace veinticuatro años".