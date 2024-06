Zoilo Blanca y el Mediterráneo como norte

Zoilo Blanca persigue en su pintura «un equilibrio alambicado» en el que sentirse cómodo. Lo ha logrado extrayendo las figuras de la estatuaria grecolatina, aprovechando una solemnidad que rebaja con cierta ironía al torcer las formas a través de bultos exagerados y pliegues, como dando la sensación de que se derriten. Es la «ironía» y la «gravedad», la sorna y la pompa, términos «aparentemente opuestos» pero que en la obra del malagueño dialoguen para «ofrecer una visión completa» de las cosas. 'Ironía y gravedad' es, precisamente, el título de su primera muestra en solitario, en el Estudio Ignacio del Río, que se inaugura esta misma tarde (20.30 horas).

«Si quieres ver lo que interesa verdaderamente a un artista, observa con atención sus primeros bocetos», sentencia Zoilo. De hecho, la flamante exposición reconcilia al joven autor con sus orígenes: «Siempre me ha interesado el arte creíble más que la reproducción de la realidad. Durante varios años quise también adquirir la habilidad académica de imitar la figura humana y descuidé mi visión particular del mundo. Cuando viví en Madrid hice un retrato de un personaje imaginario lleno de bultos y volúmenes al que no le di importancia. Pero cada vez que lo veía aprendía algo nuevo sobre mí y estos últimos meses con motivo de una mudanza he revisitado mis primeros dibujos, los cuales se centraban en figuras humanas con musculaturas exageradas. Caí en la cuenta de que mis intereses no han cambiado y que la elaboración de formas tremendas me resulta tan fácil como hacer la digestión o caminar», explica. Ha recuperado este universo visual para llevarlo a otro nivel, «trabajando únicamente desde la imaginación».

Mediterráneo

'Ironía y gravedad' también indaga en la mediterraneidad cultural de Málaga. «Creo que Occidente es la combinación de la razón griega, la ley romana y la moral judeocristiana. Estos tres nudos son los que han amarrado al mundo civilizado durante muchos años y se da la circunstancia de que los tres están a escasos kilómetros con respecto a lo vasto del globo. Me gusta pensar que los héroes griegos, los oradores romanos y los primeros seguidores de Jesús se bañaban en el mismo mar, el mío», reflexiona Blanca. Y no se queda aquí, sino que el malagueño (quien, por cierto, relee cada verano, religiosamente, 'El Decamerón') también reivindica estos orígenes como leitmotiv vital: «El Mediterráneo es la preocupación por la verdad, el ocio virtuoso, las confidencias en la hoguera, el abuso mañoso de la metáfora, la pulsión del comercio, la sinceridad en el vino, la ira de los dioses, la templanza del viejo, el impulso de una madre, la ligereza del que sabe que todo pasa…».

La obra 'María Magdalena en la playa' / Zoilo Blanca

Y en ese conjunto de valores la libertad es el gran eje. Quien haya seguido la trayectoria de Blanca se habrá dado cuenta de su predilección por los personajes que viven en los arrabales, en los márgenes, una preferencia que, en principio, el propio autor explicaba por su gusto por «lo grotesco y la caricatura». El tiempo y el lienzo le han terminado enseñando que sus pinceles buscan no lo raro o lo marginal sino lo libre: «Lo que de verdad me interesa es la libertad de las personas. Libertad incluso para elegir lo que no nos conviene. Me gustaba cuando la televisión estaba llena de pipas, puros y cigarros o mi madre me cuenta que el médico te echaba el humo en la consulta. En esas atmósferas cargadas de misticismo donde el no fumador tolera al que fuma, la persona discreta disfruta de una compañía histriónica o el pijo compadrea con el perro verde me siento muy cómodo.Yo sólo le pido a las instituciones y a los gobernantes que nos dejen en paz porque sólo nosotros somos los soberanos de nuestra propia vida. Me gusta la discreta rebeldía de ser auténtico y no enterarse mucho de la última tendencia artística».

De hecho, la pintura de Zoilo Blanca no parece habitar en lo contemporáneo. ¿Vive fuera de su tiempo artístico por alguna razón en concreto, quizás por el desengaño o frustración con el arte que se hace hoy en día? «Todo artista fue contemporáneo en su época», apunta el artista, «Es cierto que mis grandes referentes artísticos ya no viven, pero en cierto sentido no hay nada más moderno que una escultura de Fidias o unos pasajes de Homero. Los artistas, como la ciencia, no tratan de productos culturales pasajeros, sino de cosas que permanecen y creo que el barro con el que estamos hechos no ha cambiado desde entonces. Somos los mismos primates que habitaron la Atenas de Pericles o el Egipto de Ramsés II, cargamos con las mismas pasiones y capacidades intelectuales, solo que vivimos mejor y hemos diversificado los problemas. No obstante, creo que el arte que se hace hoy rescata lo mejor de la tradición de un modo novedoso, ligero, desinteresado y sin pretensiones. Estoy encantado de pertenecer a mi generación».

La obra 'No te muevas II' / Zoilo Blanca

Zoilo Blanca se expresa de una manera articulada y razonada; de hecho, es graduado en Filosofía. Pero no crean que eso termina influyendo en sus lienzos. «La gente intenta convencerme de que la filosofía y la pintura son vocaciones que se retroalimentan. Coincide que esta misma gente no sabe mucho de pintura ni de filosofía. No hay que ser un académico para pintar el perro semihundido de Goya, él no lo era. Tampoco para cantar La Leyenda del tiempo de Camarón, pues este apenas sabía hilvanar frases de manera lúcida, pero era un genio. La cultura y el sobreanálisis pueden jugar en tu contra a la hora de crear. Hay que tener mucho cuidado queriendo incrustar ideas en tus obras. El arte va de otra cosa».