Alejandro Simón publica su visión personal como testigo del rodaje de 'Segundo premio'

El escritor y poeta Alejandro Simón fue testigo de excepción del rodaje de Segundo premio, la película de Isaki Lacuesta inspirada en el grupo indie Los Planetas y ganadora del pasado Festival de Málaga, y ahora ha plasmado sus vivencias e impresiones en el libro Planta baja, un diario personal y que pretende ser «honesto» sobre la realidad que vivió durante la grabación del filme. «Cuando se cuenta lo que sucede, es tu visión, que no tiene por qué coincidir con la de los demás. Ese equilibrio para que nadie se sienta ofendido me ha preocupado posteriormente», afirma.

Simón (Estepona, 1983) detalla que La Planta Baja -nombre de una icónica sala de conciertos en Granada vinculada a Los Planetas- es una ficción personal, un diario íntimo que trasciende más allá de la película y del grupo en el que él recorre esos días con todas las «vulnerabilidades que habitaban ese tiempo».

Es un libro que se puede leer como una novela y, según el autor, puede gustar a todo el mundo con independencia de que haya visto la película o conozca la música de Los Planetas.

El libro comienza con la llamada de su amigo y cineasta Jonás Trueba, quien le habló de la película que había pensado realizar y le invitó a hacer este diario de rodaje. Casi dos años después, y tras el abandono de Trueba del proyecto, Isaki Lacuesta empezó a grabar el largometraje y el escritor se mudó a Granada para escribir el libro.

El hecho de que Jonás Trueba dejara atrás la película hizo que Alejandro Simón se planteara si realmente merecía la pena seguir adelante, pero finalmente decidió escribirlo y afrontar el diario como un ejercicio «casi temerario» al tener una impronta muy personal y no ser, según indica él mismo, lo que tal vez esperan los admiradores de Los Planetas y de Segundo premio.

«Me parecía que la única forma que yo podía afrontar este trabajo era más allá de la película, desde mi escucha interior y desde atender a lo que a mí me iba sucediendo durante esos días en Granada», comenta.

Preguntado sobre si se alegra de haber escrito el libro, reflexiona unos instantes: «No lo sé. Me alegra haberlo hecho porque hace un ejercicio sanador para mí. Me lo he pasado muy bien escribiendo este libro».

Para el también autor de La parcela y poemarios como La fuerza viva, la mayor dificultad que tuvo a la hora de escribir este libro fue encontrar su lugar y sentirse implicado en un proyecto en el que realmente era una persona externa.