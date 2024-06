Cuando la fuerza estaba en nosotros

Hay efemerides que marcan una generación. Que definen hobbies, las pueriles aventuras de una sala de cine y una obsesión que se traslada al VHS. En mi caso, chico de videoclub que capturaba DVDs con la mirada, quedó engatusado con la portada del Episodio III: La venganza de los sith, película que selló una trilogía irregular y que en otros (como yo) provocó traumas de por vida. Pero cuando creces lo traumático despierta la curiosidad del adolescente interior, hormonado en la búsqueda de lo morboso. Ese Anakin bañado en fuego, símbolo de su caída al lado oscuro, tornaría lo desconocido del mal en algo donde empatizar. Porque todos nos hemos quemado por dentro.

Creo que me he adelantado en mi columna; yo no quería empezar con 2005 sino en 1977, año donde muchos ni éramos concebidos pero nacimos de alguna forma. Nacimos en la pantalla, de la mano de un inocente Luke Skywalker caminando por los senderos de una galaxia muy (pero muy) lejana. Con Star Wars crecimos pensando que el mundo podía ser más grande de lo medible. Que podiamos ser, nosotros, capaces de hacer lo imposible, en un planeta llamado imaginación. Jedi como sith, ¿a quien no se le hacían más llevaderas las horas del centro comercial deslizando las puertas con la levedad de los dedos? A lo Obi Wan, con bermudas a juego en vez de una capa sacerdotal.

Sí, Star Wars hizo de nuestra vida algo justamente inalcanzable. De las películas nacieron comunidades que, de alguna forma, empezaron a gobernar la galaxia: marcar las reglas, el dichoso canon que escinde lo correcto a lo vergonzoso, lo digno se volvió reglamentario, tan absoluto y sistemático como los mandamientos. Curioso que un relato sobre rebelarnos contra las fuerzas totalitarias, la esperanza como remedio ante la oscuridad de los poderosos, germinara personas que abanderaran la intransigencia. Estos mismos decían que las precuelas insultaban un legado. La trilogía de secuelas insultaba las precuelas, y así sucesivamente.

Al final quieren una Star Wars no como son sino como la recuerdan. Eso, queridos padawans, es imposible: porque el mundo ha cambiado y sobre todo Star Wars. Star Wars, por definición, no puede particularizarse en deseos de terceros. Y si los mismos sacan el comodín de la verosimilitud, hay que devolverles la baraja de la lógica: si la sociedad la componen asiáticos, una galaxia no debería ser menos.

Ahora con The Acolyte, que se acaba de estrenar en Disney+, se refuerzan las opiniones. Más que celebrar un estreno salimos de las trincheras. The Acolyte es objeto de una guerra que se combate en la memoria. Ahí no ganamos todos, sino cada uno. Y esta serie lejos de suponer un alto al fuego donde prima una calidad intachable y un espectáculo que ciega ideologías, da razón a su prejuicio: en sus dos primeros episodios se oscila entre conceptos interesantes a momentos de fruncir el ceño.

Piensa que la fuerza, sinécdoque que define esta saga, ya no se sienta, o se entrena. Se compra. ¿Qué debe ser la fuerza? Al final está siendo como algunos quieren que sea. Qué declaraciones tan poco acertadas de la creadora Leslye Headland sobre que The Acolyte es «la Star Wars más gay hasta la fecha». De verdad, cuanto más lo leo menos lo entiendo. Bueno, en realidad sí: también en Star Wars gobiernan los mismos de siempre, donde la diversidad es estratégica. Solo nos queda vivir con lo que crecimos, en la saga que queremos. O simplemente disfrutar. Eso es una pena.