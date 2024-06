Rozalén: “Soy una tía alegre, pero me cabreo con lo que me parece injusto”

Así que, contra la crispación, los odiadores y el zasca, ¿un abrazo?

Me di cuenta de que repetía esa palabra en casi todas las canciones del disco. Cuando te toca ver morir a quienes te dieron la vida, como mi padre y mi abuela, tienes la necesidad de aferrarte a lo simple. Se me dan fatal los títulos y aquí vi que hay mucho amor y abrazo al ausente.

Su nuevo ‘single’, ‘Tres días en Cartagena’, es un vallenato a dúo con Carlos Vives, y el disco mira en parte a Colombia y a Latinoamérica.

Aquí conocimos el vallenato por ‘La gota fría’ y poder contar con un maestro para que te guíe ahí… También hay gaita venezolana y champeta-pop, y ‘Llévame’ la escribí por algo que viví en Colombia. Cuando digo “donde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero que debemos caminar” hablo de la guerrilla. Las mujeres se trenzaban en las cabezas el mapa para indicar a los guerrilleros por dónde salir.

Pero ‘El abrazo’ es un álbum variado, con electrónica y orquesta. ¿Un disco debe ser un mosaico de distintos colores?

Hemos hecho un poco lo que nos ha dado la gana. Como, después de todo, canto a mi vida, voy jugando. Porque mis ‘playlists’ son una locura: lo mismo está Soziedad Alkohólika que Chavela Vargas o una canción de reguetón.

En ‘Mis infiernos’ se lanza a rapear junto a Kase.O y R de Rumba.

Kase.O siempre me decía “tienes que rapear”. Escucho rap desde cría y he cantado con un montón de raperos, pero me parecía un ejercicio difícil. Ahí hablo de todo el odio que recibimos por la cara. Soy una tía alegre, pero me cabreo con lo que me parece injusto. Ese nivel de violencia y que tengamos que leer ciertas cosas en las redes… Porque por la calle no me dicen nada.

¿Y esa trama electrónica dura de ‘Todo sigue igual’?

Quería que se viera el punto Viñarock, el festival de mi vida. Ya con 16 años era mi evento del año. Todo ese rock, punk, hip-hop… y las ‘raves’, bailar como animales. A mí me puedes ver con la bandurria, pero también soy todo eso.

La cantante Rozalén. / Ferran Nadeu

Ha dicho que ‘Lo tengo claro’ es una canción de amor no romántico. ¿Cuándo pasó la palabra ‘romántico’ de ser bonita a tener connotaciones tóxicas?

Las cosas van cambiando. En mi primer disco, yo cantaba “me entrego a ti” en un tema, ‘Para los dos’, y ahora eso no lo diría. Si hiciéramos el esfuerzo de pensar lo que estamos diciendo a lo mejor no pasarían las cosas que pasan, que alguien arrebate una vida. Es verdad que es quitarle pasión a las cosas, porque todos hemos sentido que se nos va la vida cuando alguien deja de quererte, pero eso no es real. Es más sano decir “me encanta la vida contigo, pero antes de ti yo ya existía y era feliz”.

Se la ve muy asentada en los escenarios catalanes. Ahora le esperan tres conciertos.

Comencé a venir con mi guitarra a L’Astrolabi, al Cara B, a El Col·leccionista…, luego Luz de Gas, y así. Me da un respeto bravo el Liceu. En Catalunya tengo media familia. Siento que estoy en casa. He notado mucha gratitud tras cantar en catalán con Sílvia (Pérez Cruz), aunque he podido entender un poquito lo que está pasando en los últimos años. Ahora, para insultarme, algunos me dicen: “vete a cantar en catalán, o en euskera…”