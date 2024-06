Arcángel, Cruz Cafuné y Rels B: la nómina latina de Boombastic

Selvatic Málaga Fest sigue desarrollando su agenda de conciertos para este verano en Málaga con la celebración de Boombastic Costa del Sol 2024 los próximos 26 y 27 de julio. Rels B, Cruz Cafuné, Lit Killah, C.R.O, Aissa, Dudi, Jalezz y Li4m son los artistas que protagonizarán la primera jornada, mientras que la segunda ofrecerá la oportunidad de ver en directo a Arcángel, Ovy On The Drums, Funzo & Babyloud, Luck Ra, Reality, Bb Trickz, Nano Mz y Balaclavx al público malagueño.

Cruz Cafuné y Rels B / L.O.

La música latina, el rap, los subgéneros urbanos, el trap o el reggaetón vivirán su máxima manifestación contemporánea con Boombastic Costa del Sol 2024. El evento acogerá a 10.000 personas con un cartel que cuenta con más de quince artistas de referencia actual, y más de diez horas al día de música en directo.

Cartel

Encabezan el cartel el mundialmente conocido Arcángel, uno de los referentes del trap latino, y el mallorquín Rels B, uno de los artistas del momento, consolidado a nivel internacional y con millones de fans. También destacan en la nómina de artistas el canario Cruz Cafuné, uno de los raperos con mayor predicamento de la actualidad, y Ovy on the Drums, uno de los grandes productores del urban latino.

El cartel lo completan Funzo & Baby Loud, ésta será una de las últimas oportunidades de ver a los hermanos juntos, ya que que se despiden del público como grupo,y la controvertida BB Trickz, para muchos la Ice Spice en español, tan popular como controvertida.

Las entradas ya se pueden adquirir en las webs de Boombastic Festival y Selvatic Málaga Fest, tanto en la modalidad de abono para ir los dos días como en entrada individual por cada uno de los días. Más información sobre el evento, y el resto de los conciertos de verano de Selvatic en selvaticfest.es.