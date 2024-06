Empezó a tocar la guitarra a los 13 años y se aficionó al blues y al rock. ¿Qué recuerda de esos primeros años de su carrera?

Empecé en la música por amor a ella, no por popularidad ni por fama. Mi padre me regaló un MacBook y empecé a producir de manera autodidacta.

Ha experimentado con muchos estilos musicales, desde el R&B y funky hasta el reggaetón y el pop. ¿Qué le llevó finalmente a inclinarse por el género urbano latino?

Fue de manera natural, era lo que quería. Ahora estoy en otra época más distinta a lo que empecé. Pero todo lo que he hecho ha sido de manera natural; no lo he hecho pensando: «Voy hacer esto porque la gente es lo que escucha». No, he hecho lo que me apetecía en cada momento.

Dejó sus estudios en Educación Infantil durante la pandemia para enfocarse en su carrera musical. ¿Fue difícil tomar esa decisión, lo tenía tan claro?

Fue una decisión que llegó a mi vida. Siempre quise hacer música, no hubo duda.

Mil Tequilas es un tema muy especial para usted y ha obtenido varios discos de platino y oro. ¿Qué significa esta canción para usted y cómo cambió tu carrera?

Mil Tequilas fue el inicio, el comienzo de todo. Le tengo especial cariño, es parte de mí.

¿Qué opina de los temas virales que nacen en plataformas como Tik Tok?

El público es esencial para nosotros como creadores. Todas las músicas son válidas, pero la música está cambiando y evolucionando. El más fuerte no es el que domina, sino el que mejor se adapta al cambio.

Acaba de lanzar su primer álbum independiente, Sin Filtros. ¿Qué nos puede contar sobre este proyecto y cómo ha sido el proceso de producción independiente?

Estoy muy contento e ilusionado con el álbum. Hay temas que he compuesto en un día o en horas, y otros que me han llevado hasta cuatro meses o incluso seis. No hay colaboraciones en él. Para este verano, sí que planeo lanzar más colaboraciones, más temas latinos, pero muy latinos.

Acaba de de iniciar una gira por varias ciudades.

La gira arranca en Granada 10 y continúa el 20 de junio en Madrid en Sala Boite; el 27 en Barcelona, en Sala La Nau.

Y después, ¿llegará Andalucía?

Pues empezamos ahora solo en Granada como presentación, Después ya sí que presentaremos el disco por mi tierra, por Andalucía; y por Málaga, sobre todo. Yo creo que es de los sitios que más ganas tengo de tocar, porque sé que tengo mucha gente allí que me apoya. Y, bueno,parte de mi adolescencia la pasé en Málaga. La verdad es que tengo una conexión increíble. Es muy importante Málaga.

¿Qué podemos esperar de esta gira?

Espero que esta gira me ayude a afianzar a mi público. Nunca he hecho salas,siempre festivales, por eso quiero que la gente que realmente me apoya pueda disfrutar y conectar más conmigo, y crear una comunidad.

