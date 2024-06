Amaral, Viva Suecia, La La Love You e Iván Ferreiro encabezan el Bella Festival de Marbella

La segunda edición del Bella Festival se celebra el próximo 3 de agosto en el recinto Oasis Marbella Fest con Amaral, Viva Suecia, La La Love You e Iván Ferreiro como cabezas de cartel.

Tras su éxito del año pasado con casi 10.000 asistentes, desde la organizaicón destacan el potencial de este encuentro con las propuestas de música independiente más destacadas del panorama nacional.

Amaral encabezan el cartel para presentar al público sus canciones que son patrimonio cultural de nuestro país en los más de 25 años de carrera que atesoran. También están presentes Viva Suecia como una de las bandas más exitosas del indie-pop patrio; el grupo La La Love You creadores del contagioso himno ‘El Fin del Mundo’, e Iván Ferreiro como uno de los grandes tótems de la escena alternativa.

Bella Festival también pondrá su mirada en artistas que son presente y sobre todo futuro. En este sentido presentan al joven Iñigo Quinteiro que conquistó a todos con su melancólica canción ‘Si no estás’; y con los barceloneses Malmö 040 cada vez más consolidados como la gran sensación del pop-rock patrio.

Cartel de la segunda edición de Bella Festival, que tendrá lugar en San Pedro de Alcántara. / BELLA FESTIVAL

El encuentro no se deja atrás los ritmos más bailables en una mezcla entre indie-dance y house. Así, por Bella Club pasarán artistas que no suelen verse tras los platos como la cantante Alba Reche y Marc Dorian, líder de la banda Dorian que ya actuaron en la primera edición del festival. Además, se suman a la fiesta los veteranos We Are Not Dj’s y el popular Isaac Corrales.

Un total de seis conciertos y cuatro sesiones de dj's para un festival que madura para posicionarse como la referencia del sector en la zona.

Bella Festival se llevará a cabo en el espacio multiusos Oasis Marbella Fest, ubicado en San Pedro de Alcántara, que cuenta con más de 80.000 metros cuadrados. El espacio ofrecerá diferentes actividades más allá de la música, como una gran oferta gastronómica, zonas de arte y áreas de chill-out.