El cine de verano también se puede ver en el cementerio

Con la llegada del verano a la provincia de Málaga, la cultura ha decidido aprovechar la ocasión con el programa de actividades que organiza el Ayuntamiento de Málaga cada año con el cine de verano. Los lugares elegidos para las proyecciones son muy variopintos, aunque las playas son los preferidos. Sin embargo, este año se incorpora uno que es, como poco, inusual: el cementerio de San Miguel.

Novedad

La novedad principal de esta edición es que se incorpora un nuevo lugar y es el Cementerio Histórico de San Miguel. Se proyectarán tres películas que no se podrán ver en los demás espacios habilitados por la organización: 'El cielo protector' (4 de julio), 'Muerte en Venecia' (25 de julio) y 'On the Road' (En la carretera) (15 de agosto), todas ellas a las 21.30 horas, justo detrás del Panteón de los Heredia.

Estas proyecciones completan las actividades culturales que desarrolla el cementerio a lo largo del año. Este conjunto histórico monumental, incluido en el Catálogo Gneral del Patrimonio Andaluz, es uno de los cementerios neoclásicos del S. XIX que mejor se conserva en España.

Cartel de las tres películas que se van a proyectar en el nuevo espacio para esta edición del Cine Abierto 2024, el Cementerio Histórico de San Miguel / La Opinión

¿Qué es el Cine Abierto?

Las proyecciones se realizan a través de Málaga Procultura para llevarse a cabo en todos los distritos de la ciudad que discurre desde el pasado viernes 28 de junio y lo hará hasta el próximo 15 de agosto con proyecciones en playas, parques y otros espacios públicos.

Cine Abierto 2024 se proyectará en un total de 19 espacios de toda la ciudad. 34 sesiones se realizarán en el Cine Albéniz con una hora única cada día (11.00 horas), 32 serán en las diferentes playas y 22 en parques teniendo, también, una hora única (22.15 horas).

¿Dónde se proyectan las películas?

Los 19 espacios en los que se celebrará Cine Abierto 2024 son en el distrito 1 Centro: Cine Albéniz, Parque San Miguel, Cementerio San Miguel, Playa de la Malagueta y Auditorio Eduardo Ocón; distrito 2 Málaga Este: Playa El Palo y Playa de Las Acacias; distrito 3. Ciudad Jardín: Parque de la Alegría; y en distrito 4 Bailén Miraflores: Parque del Norte.

Por su parte, en el distrito 5 Palma- Palmilla se proyectará en el Parque Martiricos; en el distrito 6 de Cruz Humilladero lo acogerá el Parque San Rafael; en distrito 7 Carretera de Cádiz será en el Parque del Oeste, Playa de la Misericordia y Plaza de Tabacalera; en distrito 8 Churriana, la Plaza de la Inmaculada; en distrito 9 Campanillas será en dos colegios: el CEIP Francisco de Quevedo y CEIP Cayetano Bolívar; en distrito 10 Puerto de la Torre: Caseta municipal del recinto ferial; y en distrito 11 Teatinos – Universidad: Parque del Cine.