La exposición 'Utopía y vanguardia' llega a la colección del Museo Ruso de Málaga

La Colección del Museo Ruso ha presentado este jueves, con el patrocinio de Fundación Unicaja, la exposición 'Utopía y vanguardia. Arte ruso en la Colección Costakis', que reúne gran parte de los fondos del coleccionista greco-ruso procedentes del Museo MOMus de Grecia. En esta ocasión, y por primera vez en España, se exhiben 470 obras de arte y un centenar de objetos de archivo originales que testimonian la pasión del coleccionista George Costakis.

Esta muestra ofrece la oportunidad de conocer el desarrollo del arte ruso del siglo XX, desde el simbolismo y el postimpresionismo hasta el suprematismo y el constructivismo. Destacan obras de artistas influyentes como Kazimir Malevich, Liubov Popova, Ivan Kliun, Gustav Klucis, Mikhail Larionov o Pavel Filonov, entre otros, y muestra cómo estos movimientos artísticos influyeron profundamente en la evolución del arte moderno.

Varias obras de la exposición 'Utopía y vanguardia. Arte ruso en la Colección Costakis' / Alex Zea

A la presentación de esta muestra, ha asistido Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, el cual ha animado al público a que visiten la exposición. 'Espero que los malagueños disfruten de esta colección que estará disponible hasta abril del año próximo y que conecta Grecia con España', manifestaba. A lo que, José María Luna, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, ha añadido: 'Estamos en la ciudad natal de Picasso, confiamos en el éxito que va a tener la exposición'. Hoy se presenta aquí la muestra más importante de la Colección Costakis que se ha expuesto fuera de Grecia en la historia, es decir, la colaboración cultural más grande entre Grecia y España.

También, Epaminondas Christophilopoulos, presidente del Consejo de Administración del MOMus, ha reivindicado en la muestra la importancia de la contribución cultural a Málaga. 'Estamos muy emocionados de poder colaborar con los malagueños para ofrecer otra increíble actividad cultural para la ciudad y de poder contribuir en el enriquecimiento y embellecimiento de la capital' afirma. Según su compañera Maria Tsantsanoglou, directora del Consejo de Administración del MOMus, es un proyecto que ha llevado más de un año y medio organizarlo y mucho esfuerzo de coordinación detrás, por lo que agradece enormemente la acogida de Málaga a la colección.

Exposición 'Utopía y vanguardia. Arte ruso en la Colección Costakis' en el Museo Ruso de Málaga / Alex Zea / LMA

George Costakis

George Costakis fue un coleccionista apasionado del arte que nació en Moscú en 1913. A pesar de no tener formación artística ni contacto previo con las creaciones modernas, desarrolló un agudo sentido estético. A lo largo de tres décadas, Costakis reunió meticulosamente una colección notable de la vanguardia rusa, rescatando numerosas piezas del olvido y la destrucción. Durante las décadas de 1960 y 1970, el apartamento de Costakis en Moscú se convirtió en un refugio para el arte prohibido de la vanguardia, funcionando como un Museo de Arte Moderno no oficial. Este pequeño apartamento de tres habitaciones contenía 3000 obras de arte, la mayor colección de arte que ha podido hacer un solo hombre según su hija Aliki Costakis: 'Mi padre trasladó su pasión por el arte a esta colección para que la vanguardia no muriera nunca, y consiguió un número de obras casi imposible de creer' concluye.