La Costa del Sol ya baila al rimo de la mejor música actual

La Costa del Sol ya baila intensamente. Ha llegado julio y ahora sí que está a pleno rendimiento el calendario de macrofestivales que un verano más convierten a la provincia en auténtico epicentro de la mejor música en directo. Más de 200.000 espectadores se dan cita durante el fin de semana que más número de grandes citas concentra en suelo malagueño.

Nerja sirve de ejemplo de lo que representa este histórico 2024 en cuanto a la proliferación de macroeventos musicales. Coinciden en un mismo municipio y durante el mismo fin de semana el veterano Festival Cueva de Nerja, que en su edición número 63 presenta estos días a José Mercé y a Raule, y el recién aterrizado Reggaeton Beach Festival, con nombres propios del panorama internacional como los de Anuel AA, Justin Quiles o Bryant Myers.

Pero es que en muy pocos kilómetros, sin salir de la comarca de la Axarquía, una nueva edición del Weekend Beach Festival se inauguraba este pasado jueves con los legendarios Europe (a los que seguirían en las dos siguientes jornadas otros cabezas de cartel como Mora o Melendi).

Los accesos al Weekend Beach. / L.O.

Pero para dar cuenta de lo que representa esta primera semana de julio en el panorama musical, en esa prueba de que Málaga es ya una auténtica meca para las grandes estrellas actuales, basta con ampliar el radio y saltar de la comarca axárquica al entorno de la capital malagueña.

Los promotores del Sabatic Fest que adquirieron el pasado otoño Autocines Málaga han celebrado este viernes uno de sus más importantes puntos de encuentro. Sobre un mismo escenario coincidieron asimismo Yandel, Alejo, Dei V o Jey LP, sólo 48 horas antes de que el mítico Juan Luis Guerra vuelva a inundar con los ritmos caribeños de siempre el recinto ahora denominado como Málaga Forum.

Estos primeros días también han traído hasta la Costa del Sol a otros nombres propios del panorama musical internacional, como son los de Camilio y Emilia. Ha sido en La Cantera marbellí donde se celebra un verano más el Starlite Festival. Por este escenario ya pasaron Jamie Cullum, Sheryl Crow, Van Morrison o Myke Towers.

La Cantera marbellí, sede del Starlite. / L.O.

Pero aún restan citas multitudinarias con Aitana (repite los días 29 y 30 de julio), Vanesa Martín (repite el 20 de agosto), Keane (9 de julio) o Take That (14 y 15 de julio). Y no menos esperadas son las actuaciones programadas con Carlos Vives (16 de julio), Pablo López (20 de julio), Simple Minds (22 de julio), Tom Jones (23 de julio), Diana Krall (24 de julio), Luis Miguel (31 de julio y los días 2 y 3 de agosto), Antonio José (6 de agosto), Miguel Poveda (8 de agosto), Sara Baras (17 de agosto), Siempre Así (19 de agosto), Ana Mena (23 de agosto) u Hombres G (31 de agosto).

El Starlite Festival cifra en más de 300 millones de euros el impacto económico anual que tiene este ciclo de conciertos para la ciudad marbellí y todo su área de influencia, donde también se incluye el resto de la Costa del Sol.

Pero no menos significativa es la repercusión económica del Marenostrum Fuengirola, que este año agotó muy rápidamente las 18.000 entradas ofertadas para ver a Estopa el próximo sábado 10 de agosto. Aún resuena el éxito que asimismo cosechaban a mediados de este mes de junio Maná, Manolo García o Queens of the Stone Age. Entre las fechas que se avecinan en este recinto, los organizadores subrayan las de Julieta Venegas (23 de julio), Niña Pastori (13 de agosto) o Pimpinela (14 de agosto).

Si en el Marenostrum Fuengirola se roza cada año la barrera de los más de 200.000 espectadores, las cifras del 101 Music Festival, que después de acoger a Pablo López, Camela, Rozalén, Israel Fernández, David Bisbal o Antoñito Molina, espera aún a Luz Casal (12 de julio) o Vetusta Morla, junto a Sarria y Marilia (20 de julio).

En cuanto a la comarca de la Axarquía, el ya reseñado Festival Cueva de Nerja ha sumado a Malú para su cartel de este año. Cerrará el ciclo el 17 agosto, después de que se hayan caído de esta edición Isabel Pantoja o el intérprete puertorriqueño Farruko.

La Costa del Sol vuelve a ser epicentro de la música en vivo. / L.O.

A los artistas de este primer fin de semana de julio le seguirá una fiesta con Nacha Pop o Modestia Aparte como principales reclamos (12 de julio), Sergio Dalma (20 de julio), Rocío Molina (26 de julio), Galder Varas (28 de julio), Ara Malikian (2 de agosto), Chanel (3 de agosto), India Martínez (9 de agosto) o Luis Fonsi (10 de agosto).

También en la Costa del Sol más oriental, en cuanto a festivales de un día, la localidad torroxeña de El Morche alberga el sábado 3 de agosto una nueva edición del Loona Summer Festival, con Omar Montes como principal reclamo.

De los macrofestivales que con mayor antelación anuncia sus artistas, en la provincia destaca el que tomará el recinto ferial de Torremolinos del 21 al 24 de agosto. En el nuevo «pitote» que representa el Canela Party, los estadounidenses Superchunk confluirán con nombres propios del panorama alternativo nacional como Los Punsetes, Triángulo de Amor Bizarro o Viva Belgrado.

Panorámica del Marenostrum. / L.O.

Y qué decir del Brisa Festival, que se extiende por los barrios de la capital con artistas locales hasta alcanzar, del 25 al 27 de julio, sus principales fechas en el recinto portuario. Comparten esta vez cartel Mikel Izal, El Kanka, Lori Meyers, Dorian o Kiko Veneno.

La oferta es amplísima y, por si fuera poco, incluso se recupera el próximo fin de semana uno de los festivales pioneros en la provincia, el Ojeando. Será como siempre en el casco histórico de Ojén, donde se anuncian como grandes reclamos La Plazuela y Queralt Lahoz.

