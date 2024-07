Recordamos para tener que olvidarlo: 'Aftersun' y otras aventuras veraniegas

Soy dependiente emocional de los reencuentros. De la brisa nocturna a la intemperie de una terraza que airea una burbuja de melancolía. Porque estamos demasiado lejos -unos en Madrid, yo demasiado enamorado de Málaga para abandonarla, de momento- para compartir con regularidad. Para brindar por aquellos juernes universitarios que invadía el presente y solapaba la responsabilidad. Quedamos algún que otro jueves, pero ya no es juernes, y menos universitario, porque ya hemos caído rendidos a las garras de la precariedad laboral como auténticos becarios que aspiran a algo más allá que exprimir las posibilidades del Verano Joven.

Puedo presumir que, aunque seamos los mismos pero no del todo, sigamos teniendo la oportunidad de darnos un abrazo, aconsejarnos desde el umbral de la videollamada y felicitarnos por las victorias del equipo contrario -unos del Madrid, otros del Barcelona, o también del Atlético, y algún desgraciado del Sevilla-.

Teniendo el doble de vida que Sophie me identifico en su vacío, en la distancia que se produce en el momento que reproducimos un recuerdo y el hecho de haberlo vivido. Entre lo que cambiamos al verlo y el año que estábamos enfundados en el niño que hacía amago de morrearse en la cubierta de una piscina en Benidorm. Un ejercicio mental que realizo desde el tecleo de mi escritorio, pero con la vigilancia externa de mis padres. Si me caigo en ese agua y me ahogo, ellos siguen estando pendientes. Sophie sabía nadar pero no terminó de percatarse que su padre no podía. O que sí sabía, pero dejó de tener fuerzas para bracear.

El miércoles pasado pude volver a ver Aftersun, resguardado entre las palmeras del Auditorio Eduardo Ocón. Nunca pude hablar de ella, a pesar de que fuera de campo la recomendé a diestro y siniestro. En parte no hizo falta, porque la vio todo el mundo. Fue un fenómeno la forma que esta película tan diminuta entre los gigantes de Hollywood se hiciera un hueco y golpeara a la puerta del corazón de los espectadores de aquel diciembre de 2022. Y lo repito: no hubo una dirección ese año que me estimulara tanto como la de Charlotte Wells (ni nominación, ni una bolsa de chuches de regalo en los Oscars). Al borde del onanismo mental, en una fusión entre extasis y abrumamiento por el drama que contenía la imagen, pensaba: «Qué manera de crear composiciones implícitas dentro de la omisión de elementos espaciales».

Aftersun es todo lo que está fuera de ella, capaz a su vez de contar, en la nada argumentalmente edificada (porque no está pasando NADA), varias cosbs dentro y fuera de lo que vemos. Es el acceso a un recuerdo almacenado en una cámara de video y que va madurándose mientras se reproduce, como si el pasado se retroalimentara al ahora visionado. La preadolescencia (¿Qué hay después del sol y que queda de esos resorts ya vacíos en la memoria?) y su evolución irrefrenable en presente continuo del mundo que observa y cambia a la vez, ahí su padre: de una mirada idealizada y constante hacía él (el poster lo ejemplifica), es cada vez más madura e irregular. Si fuera académico de mis propios premios hubiera nominado a Frankie Corio a actriz, qué manera de devorar la cámara.

También volví a ver esta semana Una cuestión de tiempo (2013) y lo que cuento encaja a la perfección: en el momento que ve nacer a su tercer hijo y por las reglas físico-temporales (británicas) que teje magistralmente Richard Curtis, Tim (hay un poco de mí en Domhall Gleeson) dejará de viajar al pasado y encararse amistosamente con su padre en partidas de ping pong y correteos por la playa. Aunque los físicos se recreen en lo ampuloso de sus teorías, el tiempo no es simultáneo. No podemos secuestrarnos en la negrina del armario y apretar los puños con la fuerza bruta de la voluntad. Ojalá, pero de momentos los mortales nos conformamos con perdernos en la inmensidad de un album de fotos.

De momento, pensar que todo lo que has vivido lo has perdido. Todo lo que vas a vivir tendrá que pasar por el scanner de lo efímero. Una etiqueta que indica un embalaje perecedero, menguando su naturaleza por las imperfecciones de la memoria. Por eso cuando todo lo recordamos sabemos que habrá que levantar la mano y mecerla con la seguridad de mantener ese adiós. Que no será un hasta luego. Que esos hasta luego no existe en carne y hueso, y nadie lo podrá confirmar aún después de crucificado. Solo queda esas fotos a mano, y de muy mala calidad. Así que hagamos caso al bueno de Tim: «Todos viajamos por el tiempo juntos cada día de nuestra vida, y lo que debemos de hacer es dar lo máximo y disfrutar de este maravilloso viaje».