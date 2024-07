Benamargo: el malagueño que tutela desde Madrid el jondo del futuro

"En el flamenco hay tanta autoexigencia en el ambiente que quien no ha llegado a algo con 25 años difícilmente lo consiga y lo que intentamos con este programa es que esa juventud tenga un hueco, sea protagonista y pueda mostrar de lo que es capaz sin ninguna interferencia". Antonio Benamargo (Málaga, 1954), lleva 24 años al frente del principal festival flamenco de la Comunidad de Madrid, la Suma Flamenca. Pero desde hace cuatro, además, ha ideado una programación en el que el cartel se conforme con artistas menores de 30 años.

En 2024, quienes componen ese cartel son emergentes, pero ya muestran solidez en los escenarios. Seguramente se hablará mucho de ellos en dos o tres años, aunque no son desconocidos para la afición. "Yo aquí no me obligo con el tema de los nombres", aclara Benamargo en conversación telefónica. "Lo que me tengo que cerciorar cuando programo es que los artistas tengan calidad".

Entre el 12 y el 15 de septiembre se celebra en Madrid la cuarta edición de la Suma Flamenca Joven, una previa del principal festival de flamenco de Madrid. Este jueves se ha presentado el cartel y muchos de sus nombres ya suenan en algunos escenarios destacados del flamenco nacional. Es el caso de la cantaora Rocío Luna (Fuente Palmera, Córdoba, 1998), que ganó la Lámpara Minera del Festival de Cante de las minas de La Unión en 2023 y gracias a esto consiguió una repercusión pública con la que lanzar su carrera. En Madrid ya estuvo hace poco, como parte del elenco del guitarrista Alejandro Hurtado en el Festival de la Guitarra que tuvo lugar la pasada primavera y que también dirige Benamargo.

Otros nombres que ya empiezan a despuntar y están en la programación de la Suma Flamenca Joven son la bailaora Lucía la Bronce, de Sevilla, que actualmente forma parte además del elenco del Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Patricia Guerrero, con el que estrena este verano su primer espectáculo, Pineda. También la catalana Patricia Donn, que forma parte del elenco de Flamenco Real, que el Teatro Real lleva de gira en el extranjero, una bailaora que, en palabras de Benamargo, "seguro que va a dar mucho que hablar". "Yo trato siempre de adelantarme y cerrar la programación un año antes, y claro, me sorprende que cuando llegan a la Suma Joven ya están explotando", comenta el director. "Otros nombres importantes son el guitarrista Antonio González, de Cádiz, la bailaora Zaira Prudencio, de Badajoz, Gabriela Jiménez, una cantaora de Madrid hija de un guitarrista...".

Además, los recitales de baile permitirán disfrutar de elencos importantes: el cante de Ismael, el Bola o Inma, la Carbonera, así como la guitarra de Juan Manuel, el Tomate o Israel Cerreduela pondrán también calidad en la Suma Flamenca Joven desde el acompañamiento.

Tres recitales por noche

El formato de conciertos que se podrán ver en la Suma Flamenca Joven será el mismo que en las ediciones anteriores: "El criterio siempre es que en cada concierto haya un representante de los tres lenguajes del flamenco y que sean capaces de condensar, en una actuación corta, la esencia de ellos, su categoría artística, haciendo flamenco por derecho", explica Benamargo. Es un festival que pretende ofrecer un muestrario de lo que está por venir. "La idea que siempre tengo cuando programo es casi una militancia contra los concursos", bromea Benamargo. "Que no tengan un ataque de nervios porque se juegan su prestigio en una noche, que no vengan a ganarle a nadie... Cada uno muestra su arte con calma y con escucha, sin tener que depender de que la noche le pille bien".

Preguntado si, con este cartel, la cuarta edición de la Suma Joven supone su consolidación, Benamargo contesta que no. "Desde el primer año ha funcionado muy bien en taquilla, pero es verdad que el año pasado se vendieron todas las entradas en dos semanas". Y apostilla: "En Madrid al público le interesa saber quiénes van a ser en unos años las figuras consolidadas".

Unas semanas después de la Suma Joven, entre el 15 de octubre al 3 de noviembre se celebrará la Suma Flamenca, pero entre ambos festivales tendrán lugar también las actividades previas que se organizan en torno a este festival en el Ateneo de Madrid. Esta es la quinta edición de este programa, que girará en torno al leitmotiv de la edición: el homenaje al llamado Oriente Flamenco, con artistas y estilos de la zona geográfica comprendida entre el Tajo de Ronda hasta Cartagena, Murcia, pasando por Jaén, Granada y Almería.