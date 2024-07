El Festival ‘Alhaurín en Corto’ de Arrabal-AID abre el plazo de inscripción

El Festival ‘Alhaurín en Corto’, que organiza la Asociación Arrabal-AID en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, inicia la puesta en marcha con la apertura del plazo de inscripción de todos los trabajos audiovisuales a concurso, de formato y temática libre.

Desde el pasado viernes, 12 de julio, y hasta el 12 de agosto de agosto se mantendrá abierto el periodo de participación, cortos que no podrán superar los 15 minutos de duración y que deberá estar rodado o subtitulado en español, entre otras condiciones.

Esta edición mantiene su "firme compromiso de acercar diferentes propuestas culturales y valerse del cine como herramienta para favorecer la reinserción de las personas en situación de privación de libertad", han asegurado desde Arrabal en un comunicado.

La fase final se celebrará a finales de septiembre coincidiendo con los actos conmemorativos de las Fiestas de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, una gala donde el protagonismo recaerá en los internos e internas del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.

En ese encuentro podrán descubrir nuevas corrientes y formatos audiovisuales, charlar con sus autores y responsables y, sobre todo, decidir cuál es la obra merecedora de la estatuilla con forma de cámara que representa al festival, un trofeo que ellos mismos se encargan de fabricar en los talleres del centro, que se acompañará de un único premio de 1.000 euros para la compra de material audiovisual.

El certamen mantiene su carácter presencial, permitiéndose el tradicional encuentro con creadores y cineastas, "una oportunidad para que hombres y mujeres en situación de privación de libertad intercambien opiniones y pregunten aquellos aspectos que más les llaman la atención sobre la industria del cine y esta profesión.

El cartel anunciador del certamen impulsado por la Asociación Arrabal-AID incluye el eslogan ‘Vidas que ruedan’, con el que se busca subrayar cómo cambia la vida de las personas reclusas mientras se encuentran en el centro penitenciario, relacionándolo con el cine en particular y la cultura en general, para una reinserción social y laboral plena.

Los cortometrajes deben respetar determinadas normas y la participación en el mismo implica la aceptación de las bases, que establecen que las obras serán de temática libre, en idioma español o subtitulado en castellano y deberán haber sido grabadas y publicadas desde 1 de enero de 2021 hasta del 12 de agosto de 2024.

Sólo serán válidos los formatos de vídeo mp4., mov., y mpg. La duración del cortometraje no podrá superar los 15 minutos. Es necesario aportar ficha artística y técnica con los nombres y apellidos de las personas que componen el equipo y solo serán válidos los cortometrajes presentados de directores/as que residan en España.

Se seleccionará solo un cortometraje por director/a. Para presentarlo hay dos opciones, han señalado, la primera enviar el cortometraje la ficha técnica y artística en un archivo comprimido mediante enlace de WeTransfer o Dropbox o bien mandar el enlace del corto subido a alguna plataforma online como Vimeo o YouTube acompañado de la ficha técnica y artística en un archivo comprimido.