¿La resurrección del electrolatino? El 'pelotazo' de Kiko Rivera es sólo la punta del iceberg: "Quiero devolver la felicidad a España"

En la época dorada de Ana Mena, Quevedo, Aitana y Duki, que no sólo coronan las listas, sino que también lideran la venta de entradas, Kiko Rivera ha irrumpido con la fuerza de 2011. Por aquel entonces, reinaba con el electrolatino que Juan Magán introdujo en una España a puntito de enamorarse de los ritmos urbanos. Con Quítate el top, Así soy yo y Cuento de hadas reventó una industria aún poco experimentada con el streaming y fuertemente ligada a las radiofórmulas. La premisa era clara: sol, baile y risa. A ella se unieron Henry Méndez, José de Rico, Xriz, Comando Tiburón, Gente de Zona y Dasoul, entre otros. Un puñado de artistas que, tras estallar la burbuja, e hibernar una década, han retomado el género que les encumbró. ¿Regresará? Los datos prometen.

Este resurgir comenzó en 2023, cuando Kiko Rivera conquistó el número 2 de Spotify con El mambo. Más de 700.000 escuchas diarias le volvieron a colocar en el ojo del huracán, desbancando a nombres de la talla de Bad Bunny, Saiko y Mora. La canción acumula 61 millones de reproducciones, lo que la posiciona como la más exitosa de su carrera. Supera, por tanto, a los pelotazos que le catapultaron en el pasado. No es un caso aislado, Malibú sigue su estela. “Lo que pretendo es devolver la felicidad a España. Hoy se están haciendo temas muy oscuros, sin la alegría que tenían las de antes. Quiero revivir aquello que nos trasladaba al verano de inmediato”, cuenta Rivera a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario.

Próximamente, coincidirá con algunos de los exponentes de este fenómeno en los múltiples festivales que salpican el país. Una muestra más del interés que está despertando, incluso entre los más jóvenes, el perfil principal de estas citas, este retorno: “No me esperaba esta repercusión. La gente que oía Chica loca ha crecido y no consume tanta música online. Sin querer, he logrado captar a la juventud gracias a TikTok. Las redes sociales mueven una masa ingente de personas que, paso a paso, ha conectado conmigo. El mundo ha cambiado y te tienes que adaptar”. Lo lleva haciendo desde debutó como colaborador en programas como Sé lo que hicisteis, La jaula y Tu sí que vales.

Puertas cerradas

“Aquellos años tuve mucho curro, pero era un cabeza loca. Lo recuerdo con cariño, no quiero arrepentirme de nada. Si ahora me llegase el mismo éxito, lo gestionaría de otra forma. He pasado por varias etapas y he aprendido a organizarme. Había veces que no sabía si estaba en Lleida o Salamanca. Hoy, en cambio, puedo dedicarme a la noche, pinchar en un pueblo y llegar sereno al hotel. Estoy muy orgulloso de ello. Tengo una vida estable gracias a una mujer maravillosa. Es la única que ha conseguido que me asiente. Me da estabilidad”, continúa Rivera, que se considera más DJ que cantante. A ello ha dedicado, precisamente, sus esfuerzos desde que aterrizó en este sector.

A pesar de ello, aún hay quien no le reconoce el mérito de llevar 13 años ejerciendo como tal. Y, de vez en cuando, se da de bruces con las puertas cerradas: “Lo he pasado mal porque no me han tomado en serio. Cuando voy a algún sitio, el DJ de turno se me queda mirando y le sorprende que lo haga bien. ¡Cómo no! No acabo de empezar”. Asimismo, el apellido Pantoja tampoco le ha ayudado a desvincularse de la prensa rosa y centrar el foco en su trayectoria profesional. No obstante, poco ha condicionado el terremoto que, junto a Cali & El Dandee, Inna, Miguel Sáez, Don Omar, Danny Romero y Dr. Bellido, aún sigue replicándose. Hoy, además, con mayor intensidad si cabe.

Reconducir el sonido

“Son mis amigos. Y, como yo, ninguno ha tenido un hit desde hace tiempo. Ahora que lo he alcanzado no me quiero olvidar de ellos. Sobre todo, porque estuvieron en los peores momentos a mi lado. Estoy abierto a colaborar con quien lo desee. Hemos disfrutado de tantas verbenas y fiestas que no les puedo fallar”, relata Rivera, que está inmerso en la composición de los temas que verán la luz en los meses venideros. Estuvo a punto de editar un álbum, pero lo descartó para reconducir el sonido que abandera en 2024: un electrolatino actualizado con toques vanguardistas que, si bien guarda la esencia, suena actual. En su caso, ha contado con la colaboración de Billy Boy, encargado de actualizar su jerga.

De hecho, ya puede hablarse de los herederos de Kiko Rivera y compañía. Últimamente, distintos artistas han incorporado a sus melodías pinceladas de su estilo: ahí están, por ejemplo, Lérica, Chema Rivas y Mar Lucas. Una expansión que refuerza la inminente resurrección de un género herido de éxito. “Voy a intentar que vuelva. Necesitamos alegría porque se vienen problemas gordos. Entonces, qué menos que mi música traiga cosas bonitas”, concluye. Por ahora, las cifras avalan su predicción.