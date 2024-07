Cala Pop: un festival pequeños para «gourmets» del pop-rock independiente

Cala Pop, que arrancó en julio de 2008 bajo el nombre de Fuengirola Pop Weekend, y que fue rebautizado en 2022, vuelve a la carga un año más con hasta 11 bandas, 6 DJs, la presentación del libro Antología de la British Invasion… El CalaPop 2024 se celebrará el viernes 6 y el sábado 7 de septiembre. El grueso de la programación tendrá lugar en El Charcón Beach (Mijas Costa). Pero también habrá actividades en Café Teatro by Ocean Drive y Discoteca Maxy (Fuengirola). «El CalaPop es pues un festival pequeño (para auténticos gourmets de la mejor música pop-rock independiente) con un claro enfoque underground, ya que sigue apostando por géneros minoritarios como el power-pop, el punk-rock, el garage, el soul, el ska…», aseguran sus responsables, que para esta edición han fichado a Kurt Baker, Briatore, The Peawees, Feedbacks, The Neuras y The Harringtons, entre otros.