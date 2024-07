«No se puede decir a todo que sí, por eso vamos a parar uno o dos años»

¿La necesidad del parón es más por las obligaciones que comporta estar en el negocio que por la dinámica interna del grupo?

Estamos en una industria difícil, en la que hay que estar todo el rato creando contenido. Y lo artístico hay veces que se deja un poco de lado. Ése es el peligro. Nosotros ya hace mucho tiempo que montamos nuestra propia discográfica, con la que hemos sacado todos nuestros discos, aunque hay mucha gente que tiene la idea de que trabajamos con Sony porque ellos nos distribuyen, pero hemos de contratar todos nuestros servicios. Por eso tenemos gente contratada en nuestra empresa, aparte de nosotros seis. Hay que valorar que tenemos una toma de decisiones en todos los pasos que damos. Los pequeños y los grandes. Son demasiadas cosas y demasiado tiempo seguido. Y la pandemia tampoco nos sirvió para descansar, la verdad, porque fue más preocupante que otra cosa. Estuvimos en contacto, hicimos algunas cosas, pero desde el 2021 no hemos parado. Hace un año decidimos echar el freno. Creemos que es lo más sano. Tú mismo te das cuenta de que igual no estás ni pensando bien. Que igual esta inercia feroz no me está dando tiempo a reflexionar sobre cómo quiero hacer las cosas de verdad. No se puede decir a todo que sí. Por eso decidimos parar uno o dos años. Un espacio para respirar y reflexionar.

Hace poco decía que hasta 2020 ni sabía lo que era TikTok. Ni los reels. Ahora todos vivimos pendientes de ello.

Desde hace muy poquito que estamos muy locos, y encima nos gusta. Es una cosa rarísima, porque creo que hemos empezado a ser conscientes del lío que esto puede estar suponiendo hace poco: algo que te gusta y te entretiene, ¿pero hasta qué punto lo estás dominando? Los reels y todos estos contenidos que hay ahora nos hacen desconectar de la razón de todo, de la profundidad de las cosas. Hace un mundo más superficial, me da la sensación.

Hay como un componente muy peligroso de adicción, ¿no?

Exactamente. Es como una droga que te gusta. Aunque sabes que te hace daño también. Y a nivel energético, el hecho de estar con un aparato que emite radiofrecuencias, es como que el cerebro llega un momento en el que también necesita contacto con la naturaleza, con el agua, con al aire. Me estoy acordando de la época en que mis padres eran jóvenes, que me contaban que fumar se veía como algo que estaba bien. Ya sabes que fumaba hasta el ginecólogo. Te daba un cierto estatus incluso. No sé si dentro de unos años se verá igual de bien esto de estar todo el rato con el cerebro conectado a unas imágenes que van rotando hacia arriba o hacia abajo, como un loco.

Hoy en día es algo más habitual que un músico se viralice sin el apoyo de una discográfica, pero en 2008 era casi impensable. Fuisteis casi pioneros en eso.

Sí lo fuimos. Hoy en día hay mucha gente que se autoproduce, pero no tanto que se autoediten montándose su propia discográfica. Hay casos, pero no tantos. Sigue habiendo mucha industria a través de las discográficas, grandes compañías editoriales. Para nosotros fue la vía que nos salía del corazón. La más obvia, porque queríamos hacer las cosas a nuestra manera, pausadamente, con cariño. Y en cuanto poníamos los pies en una empresa, era todo diferente. Pensábamos que era mejor hacerlo nosotros. Y hasta el día de hoy. Es la mejor decisión que hemos tomado nunca.

Supongo que en aquellos primeros años ni imaginabais que llegarías a dónde habéis llegado, llenando Wizinks y Metropolitanos, encabezando grandes festivales.

Yo creo que lo teníamos en la cabeza, como en un rinconcito. Pero los deseos no hay que desearlos mucho, porque si no, la vida no te los entrega. Los deseos solo hay que visualizarlos, y andar en el día a día hacia ellos. Sin más. Nosotros en aquella época no lo hablábamos, no era un tema en el que pensáramos. Nuestro objetivo era el día a día. Y el día a día se trataba de crear canciones. Ése era el objetivo.

¿En qué medida cree que han sido influyentes? A mí se me hace muy difícil imaginar a Izal, Supersubmarina o Viva Suecia, por ejemplo, sin la existencia previa de Vetusta Morla.

Bueno, supongo que sí. Vivimos en un mundo en el que vemos cómo las influencias existen. Las hemos recibido nosotros, y los que vienen detrás también las reciben. Aunque no lo sepas. El hecho de formar parte de la cultura de un país, comporta influencias. No es algo consciente. Yo no me he parado nunca a pensarlo. Pero estamos ahí y seguro que somos una referencia.

Escuchando su último disco, 'Figurantes' (2024), también el resto de vuestra trayectoria, diría que hay una temática que se repite, que es la alienación del individuo en la época que nos ha tocado vivir. Luego interpretan esas canciones, que vienen de un lugar más bien oscuro, ante miles de personas que las cantan y las bailan con alborozo. ¿No les genera eso una cierta contradicción?

No, no, para nada. Ya cuando sacamos 'Mapas' (2011), recuerdo que publicamos un escrito en el que decíamos que una vez que las canciones salen, son de vosotros. Ya no nos pertenecen. Es una cosa de todos. Hay historias muy diferentes de personas que sienten cosas muy distintas con nuestras letras. También con los ritmos. No somos quiénes para juzgar si esa es la manera correcta de ejecutar una emoción, desde una canción nuestra. Es verdad que la mayoría de nuestras canciones parten de una melancolía, una nostalgia, pero muchas de ellas dejan una puerta abierta a un final feliz. Porque somos gente muy positiva, que creemos en la humanidad. Pese a que nos duela la humanidad. Ese contrasentido existe, pero existe en la vida también.

'Figurantes' suena más como una colección diversa de canciones que como un concepto. Creo que surgió al principio como un EP, ¿no?

Nos enfrentábamos a la gira de 2022 con ganas de no solo estar tocando ese año, sino también meternos en el estudio y tratar de hacer canciones durante la gira, porque eso nos iba a hacer alimentarnos de otra manera, entender el estudio como algo más versátil y flexible. En esta conversación, surgió esto. No teníamos muy claro qué iba a salir de ahí, la verdad. Cuando teníamos cuatro canciones se habló de un EP, luego con ocho consideramos la posibilidad de sacar dos EPs, y ya cuando tuvimos once decidimos quedarnos con esas, no se quedó ninguna fuera. Sentíamos que eran canciones que eran como figurantes, que no eran protagonistas de un plan principal, no abanderaban nada. Y de ahí surgió el título del disco.

Me resulta imposible no asociar una canción como 'La derrota' con lo que esta ocurriendo en el mundo en los últimos tiempos.

Según le he oído decir a Guille [Galván], que la escribió él, define varios tipos de derrotas. Y que hay muchas maneras de sentir la derrota. Desde lo individual y desde lo colectivo. Pero le gusta, como te decía antes también, acabar la canción con ese mensaje esperanzador: las derrotas o los fracasos tienen que ver con los éxitos también. Hoy escuchaba a [Roger] Federer hablar sobre lo importante que es la derrota. n