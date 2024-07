Los Black Eyed Peas, una banda sonora intergeneracional

Probablemente, los que nacieron en los 80 han bailado a ritmo de alguna canción de los Black Eyed Peas en alguna fiesta. Para los que nacieron en la década de los 90, la banda americana marcó su adolescencia y parte de su infancia en aquellos queridos años 2000. Una época en la que si comprabas un 'happy meal', el regalo era un pequeño reproductor en el que sonaba ‘Pump It’.

Para todos estos, escuchar a los Black Eyed Peas en directo seguramente ha sido como una vuelta al pasado. La mítica banda volvió a aterrizar en la capital este domingo y lo hizo ante 8.000 personas en el Selvatic Málaga Fest, celebrado en el Málaga Forum.

Un show de casi hora y media, la banda de Los Ángeles hizo un repaso a muchos de sus grandes éxitos, así como a sus temas más recientes, recogidos en sus 25 años de carrera.

Con algo de retraso y unos audiovisuales muy coloridos, la banda apareció por el escenario entonando uno de sus mayores éxitos, y más apropiados para abrir su concierto: Let's Get The Party Started.

Encima del escenario Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo, los componentes de siempre pero sin Fergie. En su lugar J. Rey Soul, la nueva cantante que trabaja con la banda desde que en 2017 Fergie abandonase la banda.

Black Eyed Peas / Selvatic Málaga Fest

El primer bloque del concierto fue una demostración de las habilidades hip hop de la banda.

El grupo continúo con una sucesión de sus últimos hits Ritmo (Bad Boys For Life); Mamacita, popularizada junto a Ozuna; y dieron paso a bloques en solitario de cada uno de los miembros de la banda de L.A. Taboo con Smells Like Funk y In The Air; Apl.de.Ap con Mabuti/Bebot; y Will.I.Am con sus éxitos This Is Love, That Power, o Scream & Shout (uno de sus grandes éxitos interpretados junto a Britney Spears).

La segunda parte del concierto fue un mix entre sus mejores canciones y samplers de clásicos del pop con los que la banda genera sus creaciones más actuales. Pump It, con un guiño a Seven Nation Army de The White Stripes; The Time (Dirty Bit), que interpola la banda sonora de Dirty Dancing; o Ritmo, mezclada con Rhythm of the Night.

Y lo mejor fue para el final. Where Is The Love?, marcó unos minutos de paz ritmo de hip hop, para desatar la locura con I Gotta Feeling.

Black Eyed Peas. / Selvatic Málaga Fest

Un broche de oro a una noche memorable para todas las generaciones (X, Z o Milennial) cuya banda sonora ha estado marcada en algún momento de su vida por los Black Eyed Peas.