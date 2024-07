«Ahora es mucho más fácil que antes controlar tu propuesta musical»

De concierto en concierto, y festival a festival, Lori Meyers ya va por el tercer año de gira del álbum 'Espacios infinitos' (2021), porque «mientras te vayan llamando y contratando, vas siguiendo adelante», explica su guitarrista-cantante Alejandro Méndez. El grupo de Granada se ha convertido en un valor estable del circuito festivalero, si bien no se siente muy aludido cuando se habla del indie-mainstream, esa escena de grupos nacidos del espíritu underground y finalmente asimilados por la gran industria. «Intentamos aprovecharnos del sistema y colarnos por sus grietas para hacer lo que queremos. El mainstream es otra cosa: Taylor Swift, por ejemplo, que juega en otra liga», asevera.

El tour recala este viernes en el Brisa Festival, en el Puerto de Málaga, camino de la que será, definitivamente, su noche de cierre, el 5 de octubre en la Plaza de Toros de Granada. Mientras, en paralelo, la banda trabaja en su esperado nuevo álbum. Ya lanzó dos canciones en 2023 ('No me merecía la pena', dueto con Kora, y 'Tú ya no dices nada', con Manola), que no irán a parar al disco. «Los procesos de grabación ahora son distintos. Ya no te metes en un estudio quince días a grabar un álbum, sino que vas haciendo cosas en casa», cuenta Méndez, que admite «dudas» en el seno del grupo sobre el camino a seguir. «El signo de los tiempos es sacar canciones, y es lo que las compañías te sugieren que hagas, pero nosotros no podemos perder de vista que somos un grupo de álbumes». El próximo esperan publicarlo «antes del verano de 2025», si bien habrá algún adelanto este otoño.

La segunda ola indie

Hace 20 años que Lori Meyers se estrenó con 'Viaje de estudios', y sus orígenes se remontan a más atrás, a 1998, cuando el grupo se formó, bautizándose con el nombre de una canción de NOFX. «Había un punto punk, sin llegar a hardcore, en lo que hacíamos al principio, pero al año y medio dimos un giro fijándonos más en el indie español de la época», recuerda Alejandro Méndez. Siendo de Granada (de la localidad de Loja), el ascendiente parece claro. «Cuando teníamos 15 ó 16 años íbamos a conciertos de Lagartija Nick y Los Planetas, que eran los abanderados de la escena», apunta.

«El otro día vino a vernos Moreno Bonilla. En casos así te planteas qué hacer. Nosotros creemos que se puede ser neutral»

Comenzaron en un sello indie barcelonés, Houston Party, pero dos álbumes y tres epés después dieron el salto a una multinacional, Universal, donde siguen. El vocablo en cuestión, indie, ¿ya no es lo que era? «La industria es muy lista y las grandes discográficas crearon una especie de cajón para aglutinar todo eso», cavila el músico. «También les pasó a Los Planetas cuando a la primera de cambio ficharon por una major. La escena va creciendo y tienes que encontrar esa grieta para poder ser lo más fiel a ti mismo, sin dejarte llevar por las consignas comerciales».

De hecho, Lori Meyers bien puede representar a esa segunda generación del indie, acusada de no ser tan independiente como la primera. «Pero han sucedido muchas cosas desde el primer indie: entonces no había internet, ni streaming, ni redes sociales. Ahora es más fácil que antes controlar tu propuesta. Puedes subir las canciones directamente a Spotify».

Los festivales son un hábitat natural para la banda, y en uno de ellos, Cala Mijas, el pasado septiembre, se fotografiaron sin manías con un fan llamado Pedro Sánchez. «Y otro día, en el Granada Sound, vino a vernos el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla», explica Méndez. «En estos casos te planteas qué debes hacer, pero se puede mantener un punto un poco neutral, de saludar y eso. Nunca hemos sido mucho de utilizar al grupo para decir lo que pensamos políticamente. Preferimos ser más reservados. Vivimos una época en que está todo muy extremo. Eso sí, la verdad es que hace unos 15 ó 20 años no veías a tantos políticos en el backstage de los conciertos».