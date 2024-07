Mr Sanchez actúan este sábado en la sala Velvet

La sala Velvet Club Málaga acoge la actuación este sábado, 27 de julio, a las 21.30 horas, de uno de los grupos emergentes de la escena musical independiente, Mr Sanchez (entradas). El grupo valenciano, aunque es una banda formada en Londres en 2017 y que se fogueó sus primeros meses de vida en la capital inglesa, se encuentra estos meses de gira Renacimiento, que presentarán en la sala indie de la capital.

No estarán solos en el Velvet, la noche musical se completará con la actuación del grupo malagueño Evildog, que presentarán en la sala de la calle Convalecientes su nuevo EP 'Criando cuervos' publicado hace unos meses. Los malagueños se definen por un eclecticismo, que combina la crudeza del rock alternativo con la experimentación sonora, cuyas influencias con clásicos como PJ Harvey, Siouxsie And The Banshees o Pearl Jam. Debutaron en 2019 con el EP 'From the basement'; y en 2020 scaron su primer largo 'The Secret' .

Mr Sanchez

La banda valenciana, tras defender su directo por el circuito de música independiente londinense y conseguir colocarse en el número uno de Reverbnation en su categoría, en 2018 lanza su primer álbum, 'Sort out your shit, Mr Sanchez' que presentan en Reino Unido y en España con todas las entradas agotadas. Ese mismo año Mr Sanchez deciden volver a España donde ganan el concurso de bandas del Foios Little Fest 2018.

En 2019 comienzan la grabación de su siguiente trabajo: 'Canciones de amor, vida y muerte'. Se trata de una trilogía de tres volúmenes: 'Cinco canciones de amor' (2019), 'Cinco canciones de vida' (2020) y 'Cinco canciones de muerte' (2021), un ambicioso trabajo conceptual inspirado en el poema 'Llegó con tres heridas' del poeta alicantino Miguel Hernández. La trilogía es elegida entre los mejores discos del año por la revista Mondo Sonoro C. Valenciana.

Tras el hiato producido por la pandemia, Mr Sanchez retoman sus conciertos en 2022 compartiendo escenario con The Sisters of Mercy, Rufus T. Firefly o León Benavente, entre otros. La repercusión de estas actuaciones, gracias a sus cuidadas composiciones y a un carismático directo, consigue que sean nominados a mejor grupo revelación 2022 en los Premis Carles Santos de la Música Valenciana que otorga el Institut Valencià de Cultura. 2023 les recibe con una gira nacional que incluye abrir para The Waterboys y La Plazuela, entre otros.

Tras la buenísima acogida del tercer single 'Sólo soy un recuerdo', llega el EP 'Renacimiento II'. "Elegimos este título porque representaba muy bien nuestro momento vital como grupo: volvíamos a vivir en Valencia después de muchos años fuera. De eso mismo habla 'El nuevo viejo barrio', por ejemplo. Pero también pueden renacer otras cosas, como el amor romántico de 'Dirección Madrid' o el amor bajo una nueva forma de 'No será por mí'. También una experiencia que fue torpe y dolorosa puede renacer convertida en una lección de vida como en 'Sólo soy un recuerdo': un recuerdo de lo que fuimos y ya no somos", asegura el grupo valenciano.

Pop rock con un toque anglosajón

La música de Mr Sanchez combina melodías y letras del pop rock más creativo con recursos del rock alternativo anglosajón, producto de dos compositores, Darío Sánchez y Coque González, que se han movido con igual comodidad en el punk rock, el grunge y el pop de cantautor a lo largo de su trayectoria musical. El resultado es un compendio de canciones que van desde el power pop al synth rock con unas letras en español que también cambian de registro entre la canción de autor y la inmediatez del rock. Sus directos, guiados por la sobresaliente técnica de Vicent Almenar a la batería (grado superior de Jazz), reflejan la pericia de tres músicos con experiencia internacional (Reino Unido y EEUU) con una especial cercanía y complicidad con el público.