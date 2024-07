Lucrecia: "Para mí es una bendición estar tan arraigada en las familias"

Lucrecia Pérez Sáez nació en La Habana, Cuba, pero vive en nuestro país desde 1993. Musicalmente ha colaborado con grandes artistas como Celia cruz, Chavela Vargas, Manzanita e incluso Lluís Llach. También ha hecho sus pinitos como actriz; de hecho, debe gran parte de su popularidad a su mítico papel de presentadora en los "Lunnis". La cantante, que fue en España todo un referente para varias generaciones de niños por dicho programa de televisión, tiene una larga carrera en la música, con 11 discos de estudio y otros en colaboración con los músicos más influyentes de la música latina. Hablamos con Lucrecia de su nuevo espectáculo, 'Besitos de chocolate', que presentará en la Feria de Málaga el miércoles 21 de agosto, y de su larga trayectoria profesional.

¿Qué es lo que podremos ver 'Besitos de chocolate' y qué lo hace tan especial para ti?

Es el primer show de música latina dirigido a toda la familia en el que se hace un recorrido por canciones emblemáticas de Latinoamérica, desde rumbas hasta chachachás. De hecho, este espectáculo me recuerda a mi etapa en los Lunnis, ya que llevar mi música a la niñez es siempre un paso más en mi carrera, por lo que es un proyecto muy especial para mí, sí. Tanto los padres como los niños tienen que ir a verlo porque el espectáculo es música, alegría, danza y educación para sus hijos, además de tener la oportunidad de crear buenos recuerdos en familia.

Ha estado varias veces en la provincia y ya conoce al público malagueño.

El público de Málaga es tan entregado, tan alegre y sabe tanto de música que siempre intento dar lo mejor de mí en el escenario. Para mí es un compromiso importante contentar a la audiencia, a la cual amo y es muy sabia. Así que, espero que me reciban con los brazos abiertos y disfruten de 'Besitos de chocolate'. Allí, todos vamos a bailar, a cantar y a contar lucrechistes. Bueno y a ser felices, que es de lo que se trata.

Desde el 2003 al 2020, ha sido la presentadora de los Lunnis, ¿era consciente del boom que iba a tener el programa?

Nadie era consciente de lo que iba a suponer. El programa se estrenó en el mes de septiembre y en diciembre ya estábamos en el número 1 de todas listas de ventas de discos, incluso por delante de Madonna. Quién nos iba a decir a todos nosotros que íbamos a ser parte de los corazones de España. Cada vez que me piden una foto o que me comentan que soy un referente, para las mujeres o para la raza negra porque se ven representadas en mí al haber salido en RTVE, es un orgullo; tener a un público tan entregado y por el que muestro un gran respeto, lo son todo para mí.

¿Cómo afectó todo esto a su carrera?

Nada más llegar a España, me dijeron que necesitaba una canción que me identificara y me hiciera famosa, además de crearme un look propio que llamara la atención de la gente. También querían una frase con la que se me reconociera... Estaba bastante preocupada porque no sabía de dónde sacar todo eso. Pero tanto mi frase 'Besitos de chocolate' como mi canción 'Mi gente' salieron solas. Bueno, y respecto a mi atuendo, un día mi peluquero me dijo que me iba a poner las trenzas de colores, cosa que no me entusiasmaba. Porque una cosa es llevarlas en el escenario y otra tener que caminar todos los días con ellas encima. Pero aquí estoy a día de hoy, con mis trenzas, mi frase y mi canción, después de tantos años. Así que, siempre lo menciono y siempre lo digo, guardo todo ese proceso en mi corazón.

Ere un referente para toda una generación, ¿cómo se siente al respecto?

Justo en el aeropuerto cuando llegué a Málaga, me encontré con una muchacha que me pidió una foto y me dijo que era el ídolo de las juventudes. Pero es que, además, había una niña pequeña que quería hacerse una foto conmigo, acompañada de su madre y de su abuela que también me conocían y que me habían visto en la televisión. Entonces claro, me he dado cuenta de que hay varias generaciones que me conocen y me parece una bendición estar tan arraigada en las familias y su unión.

¿Le tiene un especial cariño al público infantil?

Sí, desde siempre. Cuando era pequeña, en Cuba, compuse una canción para un programa llamado 'Arcoiris Musical' (lo que parece una premonición porque solo tienes que mirarme la cabeza), y así empecé. Amaba la niñez incluso siendo niña.

También lleva un tiempo haciendo un tributo musical a Celia Cruz. ¿Cómo fue meterse en la piel de una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX?

Celia Cruz es la madrina de mi hijo y ella está aquí y sigue presente en mí. De hecho, en EEUU sale su moneda el 21 de octubre, por lo que todos los latinos vamos a estar representados eternamente en ella. Sus himnos son únicos y todo el mundo se los sabe, donde vayas sabes quién canta "Azúcar" y "La vida es un carnaval". Así que entrar en sus zapatos ha supuesto un gran estudio de su voz y escenografía, además de tener que conquistar a su público porque al principio la gente se creía que yo quería adueñarme de Celia. En cada entrevista tenía que decir que Celia es única y que yo solo quería que todos entráramos en su mundo y que la sientan, porque Celia Cruz vive.

Usted no se queda corta: es cantante, actriz, presentadora, ha escrito un libro… ¿Cuál es el ámbito en el que se siente más cómoda de todos en los que se mueve?

Esa pregunta me lo hacían mucho al principio, y yo no sabía muy bien qué contestar. Pero a día de hoy te puedo decir que con todos, porque todas esas facetas son todo lo que yo soy; tocar mi piano, componer mi música, sacar discos infantiles, hacer programas de radio como 'Café Olé', mi gira 'Eternamente Cuba', tengo esa inquietud de estar en todos lados.

¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido que superar a lo largo de toda su carrera?

Mi primer disco fue mi mayor reto: salir a cantar con mi banda (que era tanto catalana como cubana), empezar a componer mis canciones o cuando me llamaron para ser presentadora de los Lunnis. El director, de hecho, me preguntó si me acordaba de que yo era cantante y me pedía que hablara más alto, ya que yo hablaba con la voz metida para adentro, mirando a la cámara y muriéndome de miedo. Pasado el tiempo, agardecí haber estado en televisión porque, en ese momento, yo seguía a la cámara en vez de que la cámara me siguiera a mí. La verdad, que cada paso que doy es un reto, y lo afronto con dudas y con respeto pero siempre intento crecer.