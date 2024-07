«A lo que me está pasando no sé si llamarlo éxito; prefiero llamarlo gracias»

No para usted; veamos: estrena 'Tu madre o la mía: guerra de suegras' y en septiembre 'El 47'. Pero este 2024 ha participado también 'Mano de hierro' (Netflix) y en' Muertos S.L.', el desembarco de los Caballero en Movistar +. Ah, y en diciembre lanza 'Gila: ¿es el enemigo?', de Alexis Morante...

Además estoy ahora en una serie de Netflix que se titula 'Legado', con José Coronado de protagonista, ahí tengo un papelito pequeñito muy guay. Va a ser una serie muy chula que habla de muchas cosas de actualidad.

¿Es una definición de éxito todo lo que le está pasando?

No sé cómo llamarlo. Sé cómo llamarlo yo, que es «gracias», sentirse agradecido. Esta profesión es muy bonita, pero también puede ser muy puñetera y la verdad es que es muy agradecido de tener esta rachita. También es cierto que son cosas que se van grabando y que luego de repente se estrenan dando la impresión de que se se ha hecho todo seguido y a veces no es así.

Vamos con 'Tu madre o la mía: guerra de suegras', de Chus Gutiérrez, en la que compartes cartel con Carmina Barrios y la mexicana Patricia Bernal.

Es una película para toda la familia. Se trata un poco el tópico de la suegra pero al final habla de choques culturales y sociales. Estas suegras viven su conflicto con mucha intensidad, vienen de culturas diferentes pero son dos madres que quieren los mejor para su hijo e hija. Todas las personas que hayan pasado por la experiencia de montar el gran circo de una boda se van a sentir muy reflejados con esta comedia. Pero con un enfoque interesante: Chus Gutiérrez, que es un referente de nuestro cine, tenía muy claro que, a diferencia de las comedias románticas, en las que el amor lo ocupa todo, aquí las protagonistas absolutos son las suegras, dos mujeres maduras fuertes con objetivos muy claros.

Y ya prepara el estreno de 'El 47', de Marcel Barrena, una película social que busca llegar al corazón; basada en la historia real de Manolo Vital (Eduard Fernández), un conductor de autobús que se adueñaba del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento de Barcelona se empeñaba en repetir: los autobuses no podían subir las cuestas del distrito de Torre Baró. ¿Es el tipo de cine que más le atrae?

Estamos muy orgullosos de esa película todos los que hemos participado en ella. Tiene ese punto social tiene ese punto de real, de personajes urbanos, conocidos, con los que también se te puede escapar una sonrisa al ver su inocencia . Para mí esta película ha sido un poco la manera de homenajear a gente de nuestra tierra que desgraciadamente se vio obligado, casi expulsada algunas veces, a emigrar buscándose una vida mejor en otras zonas, como por ejemplo Cataluña, y que pasaron muchas fatigas. La inmigración no nos resulta lejana a los andaluces: en mi familia hemos tenido casos cercanos y creo que todo el mundo en Andalucía conoce a alguien cercano que ha tenido que emigrar con ese sueño de llegar a otro lugar con más oportunidades y poder tener tu trabajo y propio piso. Durante la investigación de 'El 47' nos topamos con muchos casos de maltrato y de pobreza extrema, situaciones de mucha fatiga... Éste ha sido mi pequeño homenaje.

Poco a poco su faceta de actor dramático por fin va ocupando un lugar en su filmografía. Esto debe de resultar gratificante...

La gente me sigue asociando mucho a la comedia, y es algo que me encanta, no huyo de ello: nos metemos en el salón de su casa a través de las televisiones y te cogen mucho cariño. En todo este tiempo he encarnado a gente muy mala, muy noble, muy torpe... De todo, y me siento muy afortunado aporque al final lo que quieres como actor o como actriz es contar muchas historias. Y si son muy diferentes unas de otras, pues resulta muy gratificante.

Leí en prensa hace unos días que las actrices Lisi Linder, Lorena López y Marta Belenguer rescataron un bar y se han convertido en empresarias. Eso ya lo hizo usted en Málaga hace años con La Cochera y su propia productora.

Desde pequeño me recuerdo siempre como muy activo, siempre metiéndome en fregados, así que desde que empecé en esto siempre he tenido también como mi compañía, soy autónomo desde hace mucho tiempo. Es algo innato y entiendo que no todo el mundo tiene que tener este alma emprendedora o como lo queramos llamar. Esta profesión es muy inestable; por ejemplo, cuando sólo estaba viviendo del stand up para pagar mi alquiler también hacía espectáculos de animación. Al ver que Málaga carecía de un espacio pensé en un montar una sala de ese tipo y de ahí surgió La Cochera y la productora teatral, y de ahí también la idea de una productora audiovisual. Nosotros trabajamos en Málaga por y para los malagueños y las malagueñas. Creo que es lo que nos falta es crear una red de unión de las distintas empresas culturales con las que podamos poder trabajar desde aquí, no desde fuera que vengan a hacerlo aquí, sino desde aquí hacia el exterior.

¿Proyectos?

Nuestra productora audiovisual terminóa de rodar una película en enero y estamos ahora en fase de postproducción; ésta no se ha rodado en Málaga, pero la siguiente que tenemos entre manos es una historia muy malagueña, 'La vida por detrás', de Javier Rodríguez Espinosa, con la que ganamos una de las ayudas al desarrollo del Festival de Málaga. Espero que en la próxima entrevista te pueda decir que damos motor en junio del año que viene.

¿Qué piensa del cine español actual, del estado de la industria?

Se están haciendo muchas cosas y muy interesantes, pero, quizás me esté aventurando al decir esto, tengo la sensación de que se está trabajando más para las plataformas ya directamente que para el cine. Y creo que debemos recuperar sobre todo ese gusto de ir al cine, de hacer las películas para proyectarlas en una pantalla grande y rodeados de de espectadores. Al final ves la película en tu casa estando pendiente del Whatsapp o de la lavadora; el cine es otra cosa, ese evento mágico de apagar el móvil, todo se para, el mundo se para alrededor de los problemas, el trabajo, y si vas a ver una comedia como Tu madre o la mía pues te ríes con gente que no conoces. Pero ojalá tuviera yo la varita mágica... n