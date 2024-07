Mediapro compra la compañía malagueña Fresco Film

The Mediapro Studio anunció este viernes la adquisición de Fresco Film, la empresa de servicios de producción malagueña que trajo Juego de tronos a España. «Esta operación estratégica generará sinergias para crear una oferta aún mayor en calidad de producción, equipos y logística del Service Internacional en España», aseguraron fuentes de la compañía local. Peter Welter, el máximo responsable de la firma, «seguirá su trayectoria en Fresco como consejero delegado».

Fresco Film fue fundada en 1972 y está especializada en service para proyectos internacionales de ficción de gran presupuesto. Entre los títulos para los que ha trabajado se encuentran la citada Juego de tronos, La casa del dragón, Westworld, The Blacklist, Killing Eve o Narcos: México. También películas como Uncharted, Terminator Dark Fate, Spiderman: Far from home o el último filme de Guy Ritchie El Pacto (The Covenant).

Welter, CEO de Fresco Film, comentó: «Para nosotros es un honor entrar a formar parte de Mediapro. Hay muchas sinergias que uniendo fuerzas nos permiten ir creando una oferta aún mayor en cuanto a calidad de producción y, sobre todo, humana. Unir fuerzas con Mediapro es un sueño hecho realidad, una ampliación a nivel logístico, creativo, profesional y humano». n