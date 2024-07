Málaga se movió con Cruz Cafuné y hasta Dios se unió al movimiento 922-928

Este viernees por la noche, el Boombastic Costa del Sol vibró con una intensidad celestial al ritmo de Cruz Cafuné. El rey del movimiento canario coronó su reinado en Málaga, en una velada donde el público, devoto, rezaba a sus pies.

Entre aletas de tiburón y una luz tenue casi divina, Cruz Cafuné prendía con "Turbo" el escenario de la primera jornada del Boombastic Costa del Sol.

Desde el primer compás, quedó claro que el artista tinerfeño estaba dispuesto a arrasar. Con un público que coreaba cada estrofa, durante los primeros 20 minutos, el rapero desgranó sin descanso los grandes éxitos de su último álbum, Me Muevo Con Dios’

Temas como "Dios #1", "The Boondocks", "Retro 11S", "Ja Morant", "Sangre y Fe", "FaXXxxx" o “Folelé”resonaron en la noche malagueña, mientras los asistentes, entregados, seguían cada palabra. No faltaron tampoco las nuevas joyas de su reciente EP, incluyendo "do it 4 th€ gram”, que el público, por supuesto, ya conocía al dedillo.

Gran ambiente en el Boombastic Costa del Sol / Boombastic

El clímax de la noche llegó con "Mina El Hammani". El público, enardecido, se dejó llevar por la energía del momento, desatando pogos que levantaron la temperatura del recinto. La conexión entre Cruz Cafuné y sus seguidores era palpable, una comunión perfecta de música y emoción.

La velada no solo se limitó a los éxitos de su último disco. También sonaron clásicos como "Ojitos Aguaos", "Lo Puedes Intentar" y “No se emula”, que recordaron a todos por qué Cruz Cafuné es una figura indispensable en la industria musical urbana.

No podía faltar un cierre apoteósico, y "Cangrinaje" fue la elegida para clausurar la noche. La canción más triunfante del disco, un himno que consolidó la magia de un concierto memorable.

Con su gira ‘Me Muevo Con Dios’, Cruz Cafuné ha demostrado una vez más su capacidad para mover masas. Málaga se movió con él, y hasta Dios se unió al ritmo del 922-928.

Flako, enamoró

Otro de los artistas más esperados de este festival fue Rels B. Tenían ganas los malagueños y no era para menos, se trataba de la primera vez del mallorquín en la capital.

Una energía vibrante que sorprendió al propio artista: “Málaga sois geniales, vengo de otros shows y este está siendo el mejor de todos”.

Rels B en un momento de su actuación. / Boombastic

Durante una hora, el escenario se llenó de R&B, dancehall y hip hop, con Rels B entregándose por completo a su audiencia. Su actuación fue un viaje por sus sencillos más románticos, comenzando con "Caída del cielo" y "Pa quererte".

No faltaron momentos de ternura con temas como "Mi luz" y "Cómo dormiste?", en los que el público se dejó llevar por la suavidad de su voz y las letras íntimas. La energía subió con "Un Rodeoooo" y "Me gustas natural", haciendo que nadie pudiera quedarse quieto.

Uno de los puntos álgidos de la noche fue cuando sonó "Buenos genes", su colaboración con Dellafuente. La multitud cantó cada palabra, demostrando que esta canción ha calado hondo entre sus seguidores.

El setlist continuó con "La vida sin ti" y "A Mí", cerrando con "Lo que hay x aquí".

Este sábado el festival continúa con Arcángel, uno de los referentes del trap latino y Ovy on the Drums, uno de los grandes productores del urban latino.

El cartel lo completan Funzo & Baby Loud, ésta será una de las últimas oportunidades de ver a los hermanos juntos, ya que que se despiden del público como grupo,y la contro