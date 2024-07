Luis Miguel: tres ocasiones para acercarse al mito que quiere estar lejos

En estos tiempos, los actuales, en que tantas estrellas de la música parecen necesitar compartir todo (desde sus hobbies hasta sus diagnósticos de enfermedades, incluso sus momentos de aburrimiento) con sus seguidores para crear ese engagement que los mantenga ahí arriba, un misterio como Luis Miguel, que nos devuelve al sentido clásico del concepto 'estrella' (alguien lejano, inalcanzable al que tenemos como guía), resulta hasta sano. «Yo mantengo mi cordura al mantener las distancias», aseguró en una de sus contadas entrevistas el mexicano. Y a fe que se ha empeñado en ello: ¿quién es realmente Luis Miguel Gallego Basteri (Puerto Rico, 1970? Más cerca del astro de lo que estarán los asistentes a sus tres fechas (hoy, 2 y 3 de agosto) en Starlite Festival, difícil.

Delante del hombre, sus cifras, extraordinarias: 33 álbumes publicados, muchos de los cuales han alcanzado las categorías de oro, platino y diamante en ventas y de los que ha despachado, en total, más de 100 millones de discos; añadan 280 millones de dólares recaudados por todas sus giras hasta la fecha y súmenle seis premios Grammy (el artista más joven en conseguirlo, a los 12 años) y cuatro Grammy Latino, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, entre otros muchos galardones. Pero también algunas demandas de las madres de sus hijos, controversias de todo tipo (su madre desapareció cuando el cantante tenía 16 años y la hipótesis más difundida, aunque no probada, señala al padre de él, el gaditano Luisito Rey, como el responsable) y algún que otro incidente sobre el escenario (apariciones en estado de embriaguez, golpes al técnico porque un recital no estaba sonando como él exigía). «En mis temas personales soy muy reservado. También prefiero que la gente invente. Me divierte mucho cuando leo todas las cosas que inventan», dijo en una ocasión.

Más relajado

Cuentan que en esta gira el azteca se muestra más relajado y jovial que en ocasiones anteriores, manteniendo la conexión con el respetable de principio a fin; lo cual tiene su mérito: el cantante lleva años sin dirigirse a su público en sus recitales, ni un breve «Hola (inserte aquí el nombre de la ciudad en cuestión)». Cuenta el propio cantante que eso se debe al tinnitus que padece, ese zumbido constante que siente en el oído cuando éste se somete a decibelios potentes: «Son muchos años (43, concretamente) expuesto a sonidos muy fuertes. Tuve que pasar por un tratamiento y afortunadamente ya estoy mejor», contó. Su biógrafa Claudia de Icaza no lo tiene tan claro: «Le queda poco tiempo de carrera. Tiene una voz extraordinaria, pero ha comenzado a tener mala afinación…». De hecho, algunos cronistas de su actual tour describen que su garganta resulta «más opaca y rígida» que en giras anteriores.

Viaje al pasado

Siempre de riguroso negro, luciendo moreno imposible y unos dientes de blancura igual de ilógica, bailando, cantando, sudando y pegando caderazos. Ése es el Luis Miguel que Luis Miguel quiere que veamos. Su marca se mantiene inalterable, como sus recitales, todo un viaje al pasado. No sólo porque lleva años (7) sin sacar disco y el repertorio se compone de los grandes éxitos de siempre (el concierto comienza con 'Será que no me amas', la versión del 'Blame It On The Boogie' que The Jacksons Five popularizó en los 70); también porque aquí no hay técnicas de videoclip aplicadas al stage como tanto se acostumbra ahora, ni bailarines omnipresentes (persisten las tres coristas de inmejorable presencia, tipo Julio Iglesias) ni se oculta a los músicos (el mexicano se acompaña de una grandísima banda de una veintena de instrumentistas). Ah, y también hace medleys, para que sus conciertos, por aquello de que tiene tantos greatest hits, no se le vayan a las dos horas de duración, que hasta hace poco, antes de Bruce Springsteen, The Cure y Taylor Swift, era poco menos que una descortesía.

Luis Miguel con Paloma Cuevas, llegando a Barcelona / Europa Press

Entre el público, seguro estará su actual pareja, Paloma Cuevas, para muchos más que un amor, una «escudera» que sigue al cantante allá donde va y con peso decisivo en su carrera (logró que su tour español comenzara en Córdoba, no en la anunciada Madrid). Ambos llevan días instalados en Benahavís, en la exclusiva urbanización La Zagaleta (la conocen Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, más de 200 residencias de 5.000 metros cuadrados cada una). Allí Luis Miguel estará tan cerca de nosotros, pero, como siempre tan lejos. Exactamente donde le gusta estar.

Suscríbete para seguir leyendo