¿Se imagina las canciones de ABBA en palos flamencos? El veleño Antonio Guerra lo ha hecho

Las banciones de Benny Andersson y Björn Ulvaeus han recorrido el mundo y atravesado generaciones; melodías pop contagiosas, melodramas camp de pocos minutos virtuosamente construidos sobre ritmos bailables y las expresivas voces de Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog. Pero nadie ha buscado en ellas el quejío ni el duende, desde luego; salvo el bailaor veleño Antonio Guerra, que ha preparado Tributo Flamenco a ABBA, que se podrá ver y sentir en Rincón de la Victoria el próximo 30 de agosto tras su estreno en Madrid el pasado marzo.

La edil de Cultura del Consistorio de la citada localidad, Mari Paz Couto, adelantó que se trata de un espectáculo «que no dejará a nadie indiferente». «De la mano de un completo cuadro flamenco con ocho bailaores de flamenco, cajón de percusión, guitarra española, bajo, saxofón, piano y cantaoras de flamenco, consiguiendo la unión única entre estos dos estilos tan diferentes», avanzó.

Por su parte, el bailaor Antonio Guerra precisó que «el espectáculo lleva a distintos palos del flamenco con canciones tan míticas del grupo ABBA como Super Trouper o The winner takes it all, entre otras. Se hacen versiones flamencas de las melodías, con los arreglos musicales, y se coreografían como palos del flamenco». ¿Una simbiosis perfecta entre la cultura sueca y el patrimonio español de mayor raigambre en el sur de nuestro país? Habrá que verlo para comprobarlo.

Antonio Guerra es un reconocido bailaor de Vélez Málaga, caracterizado por ahondar en las tradiciones y el folclore andaluz, explotando al máximo la sensibilidad artística presentando especial atención a los sentimientos y al duende que afloran del baile jondo.