Moreno Ortega: un homenaje improvisado

El pasado 27 de julio falleció el pintor y escritor malagueño Francisco Moreno Ortega a la edad de 93 años. Nunca se alejó de una figuración de raíces tradicionales, mas su actitud inconformista le llevó a participar en las tendencias renovadoras de la pintura de vanguardia en Málaga, de ahí su presencia en varias exposiciones con el Grupo Picasso y el Movimiento de Arte Mediterráneo (MAM), durante la década de 1958-1968. Autor muy prolífico (decía haber pintado más de 20.000 obras), realizó más de un centenar de exposiciones individuales, dentro y fuera de España; poseedor de numerosísimos premios tanto en pintura como en cartel, su otra especialidad; y desde los años setenta asiduo columnista en prensa, refinado poeta y hábil narrador de cuentos fantásticos.

Pero por esas extrañas circunstancias que acontecen en el mundo del arte, confieso que apenas lo traté; tampoco recuerdo si nos presentaron siquiera, aunque sospecho que no. Sin duda habremos coincidido en alguna exposición, seguramente colectiva: un saludo, alguna frase aislada, y poco más. Sí recuerdo con claridad una de esas ocasiones: transcurría la velada de inauguración del XV Salón de Otoño de Pintores Malagueños (2002), convocado, como era habitual, por la Asociación de la Prensa de Málaga, y patrocinado por Cajamar, cuya sala de exposiciones (C/Tomás Heredia, 14) albergaba este evento con carácter anual. Finalizadas las presentaciones y agradecimientos de rigor (Paco Fadón y Luis de la Maza), mientras el público se dispersaba mirando las obras, observé que un corrillo de señoras se dirigía presto a un punto concreto de la sala, donde Moreno Ortega se fotografiaba junto a su lienzo. Sin embargo, el autor no procedió a explicar la obra a sus admiradoras, sino que fue objeto, para su sorpresa, de la lectura de un texto en su honor, a modo de homenaje improvisado; un panegírico o similar (no pude escucharlo) que motivó, a su término, una cerrada ovación.

Revisando el catálogo de aquella colectiva, el pintor presentó el óleo Paseros de la Axarquía, paisaje rural de mediano formato (5 de figura), con perspectiva un tanto forzada pero exquisitas transparencias. Como desconozco el paradero de esa obra, he localizado otra en una colección privada de Fuengirola, cuyo propietario, amigo del pintor, la adquirió por compra directa. Se trata de un óleo sobre tabla, de medidas 55 x 65 cm., sin fechar, firmado “Morenno”, como solía en sus inicios, si bien aquí su praxis ya está plenamente consolidada. Aunque no sabemos el título, entrevemos un rincón urbano de la Málaga antigua, quizá El Perchel, tanto por la fisonomía de las casas cuanto por la indumentaria de los personajes (mujeres) que animan la escena. Un buen ejemplo de su estilo más característico (incluso en clave costumbrista, como es el caso), marcado por encuadres insólitos, cromatismo vivo y sugerente, y una pincelada suelta, magistral, que a la vez fija y desdibuja. El sello inconfundible, de ese gran artista que fue Francisco Moreno Ortega.