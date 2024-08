Nick Carter llega a Starlite con su reputación dañada

En un momento en el que su reputación se encuentra muy dañada, el integrante de los Backstreet Boys Nick Carter actuará el 10 de agosto en el Starlite. Pocos días antes de que tenga lugar el concierto del cantante, dentro de su gira mundial en solitario Who I Am World Tour 2024, todavía quedan entradas disponibles para el evento. El ídolo adolescente de una de las boybands más relevantes de la historia -que suma más de 130 millones de discos vendidos en todo el mundo- probablemente habría colgado el cartel de sold out hace unos años en la cantera de Nagüeles. Sin embargo, el interés que generaba en la pasada década se ha desinflado en los últimos tiempos por las denuncias de agresión sexual y su historial familiar de abusos con las drogas.

El pasado mes de mayo se estrenó en la plataforma Max el documental Nick y Aaron Carter: ídolos caídos, una producción que repasa los momentos más oscuros de la familia Carter y las demandas por agresión sexual a las que se enfrenta el artista -en procesos judiciales que todavía están abiertos- con declaraciones de las víctimas, Melissa Schuman, Ashley Repp y Shannon Shay Ruth.

Todo estalló el 19 de noviembre de 2017, en pleno #MeToo, cuando Melissa Schuman escribió en un blog que Carter la violó en 2002, cuando ella tenía 18 años y él tenía 22, y juntos estaban rodando la película The Hollow. En aquel momento, la artistas no emprendió acciones legales contra el cantante por las posibles consecuencias profesionales que se podía encontrar. «Le conté a mi gerente que iría a la policía y denunciaría el delito y él me respondió: Carter tiene al abogado litigante más poderoso del país. Estamos tratando de hacernos un nombre en este momento, y esto lo destruirá todo».

Nick Carter / L.O.

Finalmente, en 2022, Schuman presentó una demanda formal contra el cantante y él negó las acusaciones. «Melissa nunca me expresó mientras estuvimos juntos o en ningún momento que cualquier cosa que hicimos no fue consensuada. Seguimos grabando una canción y tocando juntos, siempre fui respetuoso y comprensivo con ella. Esta es la primera vez que escucho estas acusaciones, casi dos décadas después», declaró el cantante en un comunicado. Por su parte, la joven sufrió una oleada de acoso por parte de los fans de la banda: «Fue muy intenso y malo para mí y mi familia. Llamé a una línea directa de suicidio. Me sentí tan abrumada y sola», confesó.

Nick Carter, en una imagen reciente / L.O.

El relato de Shuman dio fuerza a otras mujeres que habían vivido una situación parecida a que rompieran su silencio. Ese mismo año, Shannon Shay Ruth también le denunció por agresión sexual, acusándolo de violarla en febrero de 2001, después de un concierto de Backstreet Boys en Tacoma, Washington. Según la demandante, el cantante la invitó a su autobús de gira, donde la habría embriagado y posteriormente habría abusado de ella. Por su parte, Ashley Repp, que tenía relación con ellos porque era amiga de su hermana Angel, afirmó que fue agredida sexualmente en el yate de Carter, en 2003, cuando ella tenía 15 años, y contrajo una enfermedad de transmisión sexual tras ese encuentro.

Nick Carter. / EP

Nick Carter se negó a ser entrevistado para explicar su versión de los hechos en el documental y, como afirman al inicio de la producción, «niega las acusaciones y cuestiona la credibilidad de sus acusadores». De hecho, en septiembre de 2023, Carter presentó una contrademanda en la que alegó «difamación, asociación delictuosa y abuso de proceso legal por parte de tres sujetos implicados».

En la época en que ocurrieron los hechos, Nick Carter era una ídolo adolescente mundial gracias a los Backstreet Boys, pero también al impulso que estaba dando su carrera en solitario. Pero sus abusos con las drogas -de las que en 2009 confesó haber salido- y su complicada historia familiar fueron destruyendo su imagen. El documental repasa la relación de Nick con su hermano, Aaron Carter, que fue encontrado muerto en la bañera de su casa en noviembre de 2022 por ahogamiento después de haber consumido Xanax y alprazolam e inhalado gas difluoretano. Las acusaciones de agresión sexual les enfrentaron antes de su fallecimiento, ya que Aaron había apoyado a las presuntas víctimas de Nick públicamente. Esto generó una gran campaña de odio y acoso en las redes sociales por parte de los fans y Aaron asumió que su familia, y en concreto su hermano, estaban detrás de esos ataques cibernéticos. «Nick claramente lo está haciendo... Esto comenzó cuando me convertí en la voz de las víctimas de violación», dijo en un directo en su perfil de Instagram. Eso fue afectando a su salud mental hasta su muerte.

En 2023, Nick Carter terminó otra gira con los Backstreet Boys antes de embarcarse en su primer tour en solitario en siete años, el que ahora llega a España. Durante estos años, el cantante se ha enfrentado a la muerte de tres de sus hermanos: Leslie (en 2012, por una sobredosis), Aaron (en 2022) y Bobbie Jean (en 2023, por una intoxicación producida por fentanilo y metanfetamina).

