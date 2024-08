Los famosos en la Convención Nacional Demócrata: de Oprah a Stevie Wonder y a la espera de Beyoncé

Desde el lunes y hasta esta madrugada de jueves se celebra la Convención Nacional Demócrata, donde se lanzará de forma oficial a Kamala Harris como candidata a la presidencia en las próximas elecciones de Estados Unidos, el próximo noviembre. Más allá de la importancia política que genera este suceso a nivel internacional, lo cierto es que la convención ha estado repleta de estrellas.

Políticos, cantantes, escritores, comediantes, actores… Diversas celebridades han mostrado su apoyo a Harris. En la tercera noche de la convención, a medida que cada estado daba sus votos para la candidata demócrata, han aparecido varios famosos estadounidenses. El actor Sean Astin, vocal por Indiana, Wendell Pierce por Luisiana o Eva Longoria por Texas, son algunas de las ‘celebrities’ que han respaldado la campaña. “Quiero lo mejor para Indiana y eso significa elegir a Kamala Harris como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América”, dijo Astin.

Stevie Wonder en la Convención Nacional Demócrata. / AP

También ha habido espacio para las actuaciones musicales. Lil Jon ha interpretado su tema más conocido, ‘Turn Down For What’ y algunas líneas de su canción ‘Get Low’, además de apoyar al Partido Demócrata en Georgia. También Stevie Wonder, Maren Morris, John Legend y Sheila E interpretaron sus canciones en la tercera noche. Los días previos también actuaron Jason Isbell, Mickey Guyton, Common y Patti LaBelle.

Sheila E., y John Legend Oprah en la Convención Nacional Demócrata. / AP

La gran incógnita que sigue sin respuesta es si Beyoncé actuará en el cierre de esta convención durante esta madrugada. La artista, que cedió los derechos de su canción ‘Freedom’ para la campaña de Harris, ha estado ‘presente’ durante el parlamento y la entrega de los votos del estado de Texas, mientras sonaba una versión en acústico de la canción ‘Texas Hold ‘Em’. Muchos de sus seguidores se preguntan si esta noche estará actuando en directo.

El partido republicano, por cierto, ha tenido que borrar un vídeo de la campaña de Trump en el que se escuchaba la canción ‘Freedom’ (canción de la campaña de Kamala Harris) tras el bloqueo por parte de la discográfica y de la propia Beyoncé para que los republicanos no puedan utilizarla.

Durante la convención se ha podido ver a otras figuras que apoyan la candidatura de la demócrata. Empezando por el propio presidente Joe Biden, seguido por exlíderes de los demócratas como Barack Obama, Michelle Obama, Bill Clinton o Hillary Clinton. También han estado allí Oprah Winfrey, Nancy Pelosi, Karen Bass, la poetisa Amanda Gorman o el exjugador de baloncesto y actual entrenador de los Warriors, Steve Kerr.