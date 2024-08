Ana Mena logra un 'sold out' en su debut en el escenario de Starlite Occident

La artista de pop español Ana Mena ha debutado este viernes con un 'sold out' de entradas en el escenario marbellí de Starlite Occident de la mano de 'Bellodrama', su último disco, lanzado en 2023, y con el que ha conseguido posicionarse entre las artistas con mayor proyección.

La malagueña lleva subiéndose a los escenarios desde 2006, cuando apenas tenía nueve años. Tras años de trabajo y de compaginar su faceta musical con la de actriz, en 2015 lanzó 'No soy como tú crees', un single que se coló en las listas de los más escuchados en Spotify y fue la carta de presentación de 'Index' (2018), su primer álbum, y que supuso el anuncio de su carrera como solista, según ha detallado la organización del evento musical en una nota.

'Me he pillao x ti', tema que grabó junto a Natalia Lacunza, fue la canción escogida para abrir su espectáculo. La artista arrancó su concierto con uno de los títulos que conforman 'Bellodrama', disco que da nombre a la gira con la que, desde abril, la cantante y compositora está recorriendo España. Este álbum es el segundo de su carrera como solista y contiene 15 temas, entre los que se encuentran 'Lentamente', 'Un Millón de Lunas', 'Ben & Jerry's', 'Me enamoro', 'Un clásico' o 'Llorando en la disco'.

Además, la cantante interpretó algunas de sus colaboraciones más populares como 'Se iluminaba', segundo dúo de éxito con el italiano Fredy de Palma; el remix de 'A Un Paso de la Luna', con el rapero Rocco Hunt; o 'Música ligera', canción que homenajea al pop que surgió en España e Italia en la década de los 60 y con el que ha querido recuperar el sonido de algunas de las estrellas que la han inspirado como Massiel, Cecilia o Mina.

La cantante de Estepona también interpretó sus temas más consolidados como 'Un beso de improviso', su primera colaboración con de Palma; 'Solo', junto a Maffio y Omar Montes; 'Ya es hora' con De la Ghetto y Becky G; o las versiones 'Puedes Contar Conmigo' de La Oreja de Van Gogh; y 'Quiero Decirte', con Abraham Mateo. Así, su su primer espectáculo en Starlite Occident con una de sus canciones más conocidas y coreadas por el público 'Las 12'.