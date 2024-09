El Canela Party confirma sus primeros artistas para 2025

El festival CanelaParty que cada verano se celebra en la localidad malagueña de Torremolinos ha confirmado las actuaciones de los primeros artistas que conforman el cartel de su próxima edición de 2025, que tendrá lugar entre los días 20 y 23 de agosto, apenas dos semanas después de la celebración de su última cita.

Así, las bandas estadounidenses The Get Up Kids y Joyce Manor, y los andaluces Motoreta's Burrito Kachimba (DMBK) están entre los primeros confirmados, así como los australianos Tropical Fuck Storm, y los madrileños Bum Motion Club y Depresión Sonora.

Avance del cartel del CanelaParty 2025. / CANELAPARTY

Cumpliendo con el cometido de hacer hueco a bandas y artistas en desarrollo, en CanelaParty 2025 también se podrá ver al gallego Grande Amore, a las chicas de Mourn con su recién estrenado 'The avoider' o los estadounidenses Les Savy Fav.

La banda de rock alternativo perteneciente al conocido como Midwest Emo estadounidense The Get Up Kids aterrizarán el próximo verano en Torremolinos en plena celebración del 25 aniversario de su disco 'Something to write home about', mientras que DMBK, bajo su premisa sonora de la 'kinkidelia', harán lo propio presentando su último trabajo 'Bolsa amarilla y piedra potente'. Además, los californianos Joyce Manor llegan a CanelaParty cumpliendo su promesa de volver tras haber tenido que cancelar su actuación este año.

CanelaParty se caracteriza cada verano por ser el epicentro de cuatro jornadas llenas de pop y rock alternativo, punk, y actitud, así como de una sensación de liberación y rebeldía a partes iguales; y con una jornada especialmente divertida para público y bandas, el sábado, en el que se invita a todo el público asistente a acudir disfrazado al recinto ubicado en la zona del ferial de Torremolinos.

El segundo tramo de abonos para asistir a las cuatro jornadas de música en vivo del CanelaParty 2025 ya están a la venta a través de sus canales oficiales.