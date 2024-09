Starlite Occident cierra su edición de 2024 con más de 350.000 asistentes

El ciclo de conciertos Starlite Occident, que se ha celebrado a lo largo del verano en la ciudad malagueña de Marbella, ha cerrado su edición de 2024 con más de 350.000 asistentes de 96 nacionalidades, y más 600 horas de música en vivo en 300 actuaciones.

Según el estudio realizado por PWC, que ha dado a conocer la organización en un comunicado, el impacto total anual en términos de PIB es de más de 315 millones de euros. Además, Starlite Occident genera más de mil puestos de trabajo.

Del 14 de junio al 31 de agosto, el 'festival de las estrellas' ha reunido a artistas de renombre internacional en el entorno de la cantera de Nagüeles, donde ha reafirmado su posición distinguida en el circuito de festivales internacionales.

El escenario de la cantera de Nagüeles. / L.O.

En 2024, Starlite Occident ha contado con el escenario más grande de su historia, situado además como el escenario fijo más grande de España, y entre los primeros del mundo en un entorno natural, según señalan desde la organización.

Además, ha contado con la más avanzada configuración sonora del mundo: Holoplot, un sistema de audio revolucionario que, unido a las características acústicas naturales de la cantera, ha hecho vivir a los asistentes "una experiencia musical en vivo incomparable".

Starlite Occident también ha desarrollado el proyecto de digitalización Tur-Experience para mejorar la personalización de la experiencia de cada asistente. Ha implementado la sensorización en sus instalaciones para mejorar los flujos de personas en el recinto y permitir a los asistentes evitar colas.

Van Morrison, durante su concierto en el festival Starlite. / F. E.

Cartel

El auditorio ha recibido este año citas especiales como los tres últimos conciertos de Luis Miguel en España, y los más cercanos de su gira; la exclusiva parada de Van Morrison en nuestro país; o el único concierto de Sebastián Yatra este verano en la península.

A ellos se han sumado grandes nombres internacionales, como las estrellas británicas Take That, Keane, Jamie Cullum, Simple Minds, Tom Jones, Julian Marley & The Uprising o The Corrs, desde Irlanda; los norteamericanos Nick Carter (Backstreet Boys) y Sheryl Crow; la canadiense e icono del jazz Diana Krall; Ara Malikian y Hauser.

La música latina ha estado representada por algunos de los artistas más destacados del momento. Desde Puerto Rico, Ricky Martin, Farruko, Myke Towers y Justin Quiles; desde Colombia, Manuel Turizo, Camilo y Carlos Vives; desde Argentina, Emilia, quien tras su exitosa actuación en el escenario Sessions el año pasado, este año se estrenó en el auditorio; y desde México, Christian Nodal y Lila Downs.

Históricos de la música española, como Hombres G o Los Secretos también han sido protagonistas en Starlite, donde la lista nacional la han completado artistas como Pablo López, Melendi, Maldita Nerea, Vanesa Martín, Malú, Plácido Domingo o La Oreja de Van Gogh, además de los jóvenes y exitosos Aitana, Ana Mena, Rels B, Taburete, Marlon, Paula Mattheus, Abraham Mateo, Nil Moliner y Antonio José.

También han actuado en este ciclo estival de conciertos renombradas figuras del flamenco como Sara Baras, Siempre Así o Miguel Poveda, así como los divertidos Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes; mientras que también los más pequeños pudieron disfrutar de la mano del grupo infantil Cantajuego.