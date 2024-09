Fuengirola y su Semana Fantástica Finlandesa

Por muchos es sabido que a Fuengirola la llaman "la pequeña Finlandia": con un total de 5.213 habitantes censados (especialmente en Los Pacos, un barrio que cuenta hasta con un colegio finés, el único en España), concentra la mayor comunidad de finlandeses fuera de su país en el mundo. Este domingo, se estrenó la tercera temporada de 'Paratiisi' ('Paradise', o sea 'Paraíso'), el nordic noir rodado en Fuengirola y que cuenta en su reparto con Fran Perea, muy conocido en el país norteño desde sus años de 'Los Serrano'. Pero no es éste el único hecho que afianza los ya de por sí intensos vínculos hispanofinlandeses. Esta semana, muchos de los suomalainen vivirán una noche muy especial en Marenostrum Fuengirola: Tarja Turunen, la reina del metal sinfónico desde tiempos de Nightwish, una de la voces femeninas más admiradas y que rompió moldes cuando no había demasiadas mujeres en el heavy, cantará en el Castillo de Sohail. Por cierto, Tarja también es medio malagueña... aunque no viva en Los Pacos.

Al presentar la primera temporada de 'Parasiiti', Fran Perea recordó: «Yo me presenté al casting de Parasiiti y les gusté, pero es verdad que mi nombre ya estaba encima de la mesa desde antes incluso. Los creadores de esta serie no solo habían visto 'Los Serrano', si no que además eran fans. Así que se preguntaron si la edad que yo tendría ahora encajaría con el de mi personaje, y efectivamente, me llamaron y entré en el proyecto». Ahora, tras imponentes datos de audiencia, especialmente en Finlandia, el thriller regresa para su tercera temporada (cuyo estreno está aún por decidir), que, por cierto, cuenta con el buen hacer en la reescritura de guiones de otro boquerón de pro, Sergio Sarria.

Perea encarna a Andrés Villanueva, un agente de policía que trata de resolver unos asesinatos de finlandeses en Fuengirola acompañado por su compañera Luisa Salinas (María Romero) y la inspectora Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen), una sagaz y compleja detective finlandesa que acude a la Costa del Sol para aportar sus métodos de investigación. Y en ésas siguen en su tercer año televisivo.

Tarja

Tarja Turunen se dio a conocer en Nightwish, la pionera banda finlandesa que hizo dialogar el power metal, la lírica y el folclore nórdico. Por aquel entonces, a mediados de los 90 del siglo pasado, el cliché del cantante heavy era el del señor de melenas, gestualidad agresivas y manos haciendo el símbolo de los cuernos del diablo; así que imagínense aparecer a una chica de entonces 19 años, de presencia potente pero que no renunciaba a los atuendos tradicionalmente asociados a la feminidad, y que encima cantaba en un registro de canto clásico. Tras una despedida tan polémica como triste que aún se recuerda en el mundo del metal, Tarja Soile Susanna Turunen inició una carrera en solitario junto a su mánager, el argentino Marcelo Cabuli. Acabó casándose con él, residiendo en Buenos Aires casi una década y teniendo una hija (Naomi Eeerika Alexia).

Decidieron abandonar el país sudamericano y el destino parecía claro: no querían trastocar la educación y el desarrollo de su hija, de ahora 12 años, y la opción era un país hispanoparlante... Primero llegaron a Benalmádena y, unos años después, se instalaron en Marbella, donde los Turunen-Cabuli están plenamente integrados y felices. «Tenemos muchos amigos, hemos conocido a mucha gente, sobre todo españoles. Conocimos a las familias del colegio de nuestra hija, algo normal obviamente, pero eso nos sorprendió. No es fácil hoy en día encontrar buena gente. Gente que no me ve como una cantante, no piensan en mi carrera ni en mi fama, eso me gusta mucho. Pero odio la calima que cae cada puto día y me obliga a limpiar constantemente [Risas]», comentó hace unos meses a Rafabasa.com. Y lo hizo en un casi perfecto español.

Se pasea uno por la cuenta de Instagram de Tarja Turunen y verán múltiples fotos de ella en la playa en Marbella. «Aquí hay una energía y una luz que lamentablemente no hay en mi país, Finlandia. Aquí cada día hago deporte, corro en la calle, toco el piano… España me encanta y la llevo en el corazón», aseguró en 'El Correo'. También se deja ver practicando submarinismo o visitando pueblos de la Costa del Sol, como Coín, de los que presume como una embajadora turística sin retribución alguna (suponemos).

El viernes, Tarja se reunirá con Marko Hietala, bajista de Nightwish (uno de los pocos miembros de la banda con los que la vocalista mantiene el contacto personal y profesional), para reventar el Castillo de Sohail con su gira conjunta 'Living the Dream'. Están a punto de colgar el cartel de 'no hay billetes' para el concierto.

Käärija

Pero, ojo, que la Semana Fantástica Finlandesa no terminará aquí: dos días después del recital de Turunen, otro talento del país nórdico tomará al asalto el Castillo Sohail; se trata de Käärija, representante de Finlandia en Eurovisión 2023. Aquí tienen su canción.

Cosechó unos datos apabullantes: fue, con diferencia, el artista más votado por el público en el festival de Eurovisión, alcanzando su canción 'Cha Cha Cha' el séptimo puesto en la lista mundial de Spotify y convirtiéndose en la canción finlandesa más escuchada de la historia. Nada mal para un aspirante a jugador de hockey sobre hielo que ha terminado siendo un rapero y cantante con todo un país a sus pies. En su recital de Marenostrum también verá a la pequeña Finlandia haciendo lo propio.

