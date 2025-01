Vuelve la Sala de Cineastas para repescar el cine nacional no estrenado

La Sala de Cineastas Málaga - Encuentros de Cine Español abre el 2025 con una nueva temporada, la octava de una iniciativa de programación cinematográfica que acerca al público malagueño películas españolas relevantes que no han contado con estreno comercial en la ciudad. El proyecto está organizado por el colectivo La Salita con el apoyo del Festival de Málaga, el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga y el Cine Albéniz. El ciclo arranca con 'On the go', el debut en el largometraje de ficción de Julia de Castro y María Gisèle Royo, que se presentará el próximo 14 de enero a las 20.30 en el Cine Albéniz.

'On the go' se inspira en el argumento y en la estética de 'Corridas de Alegría' (1982), una road movie erótico-andaluza del iconoclasta director sevilllano Gonzalo García Pelayo, para subvertirla y actualizarla al siglo XXI. Como es habitual en las sesiones de la Sala de Cineastas, después de la proyección el público presente podrá dialogar con los cineastas. En este caso, presentará 'On the go' una de sus directoras, María Gisèle Royo, que estará acompañada por Rafael Robles 'Rafatal', cineasta, investigador de cine español y profesor de la Facultad de Comunicación (UMA), que moderará el encuentro.

Esta octava temporada de la Sala de los Cineastas Málaga sigue apostando por el cine español de prestigio que ha tenido un exitoso paso por festivales internacionales y sigue inédito en la ciudad, apostando por el cine de no ficción, las producciones andaluzas y la presencia de mujeres cineastas. Desde el 2016 han pasado por este ciclo cineastas de la talla de Albert Serra, María Cañas, Luis López Carrasco, Jonás Trueba, Isabel Herguera, Chema García Ibarra, Margarita Ledo, Cecilia Bartolomé o Juan Sebastián Bollaín, entre otros.

Próximos encuentros

En las sesiones venideras de esta octava temporada de la Sala de Cineastas Málaga se proyectarán los siguientes títulos: el 11 de febrero, 'Un volcán habitado', de David Pantaleón y José Víctor Fuentes; el 25 de marzo, 'Hormigas perplejas', de Mercedes Moncada; el 22 de abril, la coproducción hispano-austriaca 'Anqa', de Helin Çelik, con la presencia de la directora de fotografía Raquel Fernández Nuñez; y el 13 de mayo, 'Zinzindurrunkarratz', de Óskar Alegría.Todas las sesiones contarán con la presencia de los/as cineastas, que acompañarán la película y conversarán posteriormente con el público en el coloquio.