«El rock and roll y la música me salvaron la vida»

Comencemos por el principio, ¿cómo era el pequeño Alejandro Stivelberg antes de convertirse en estrella del rock y en un importante productor musical?

Era un niño sobreinformado con muchos inputs que le hacía estar siempre excitado. Me crié en un ambiente que tenía mucha vida artística en la cual siempre me dejaban participar. De repente, lo que tenemos es a un niño que crece en unos entornos muy interesantes y activos que para nada se caracterizan en ser segregadores. En Argentina siempre estábamos mezclados con los adultos y eso hizo que me metieran mucha información en mi cerebro y en mi corazón.

Tuvo que dejar atrás su Argentina natal, marchar al exilio y cambiar de vida.

Fue un drama terrible porque además de dejar atrás a amigos y familiares, hubo varias bajas en mi entorno por causa de la dictadura que se vivía en mi país. Además, llegas a un sitio donde no conoces a nadie y esos primeros meses se hacen muy duros. Enseguida tuve que poner en marcha la máquina de adaptación y por suerte el destino me regaló toda esa experiencia de Tequila que fue lo que realmente me salvó la vida. El rock and roll me salvó la vida.

¿Cómo le recibió España cuando aterrizó en el país?

La verdad es que mejor imposible. Al año de haber llegado ya estaba viajando y tocando por toda España con mis colegas, pasándonoslo bomba y sobre todo, haciendo lo que más me gustaba. Abandoné los estudios y me entregué al rock and roll. Yo recomiendo a los chavales que lo hagan porque es una experiencia bastante interesante, aunque sus padres probablemente se enfaden conmigo por ello.

Junto a su compatriota Ariel Rot conocieron a Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias, ¿cómo nació Tequila?

El embrión de Tequila y podríamos decir el núcleo duro éramos Ariel y yo. Veníamos los dos desde Argentina y éramos amigos desde hacía mucho tiempo. Desde muy pequeños, en nuestras habitaciones de preadolescentes, ya componíamos canciones y cuando surgió el momento de venirnos a España ya pensábamos en montar una banda. Estábamos muy seguros de nosotros mismos y teníamos la idea de arrasar con todo sin conocer para nada los gustos ni cuál era la realidad cultural de este país. De hecho, llegamos a un lugar donde lo que hacíamos nosotros no existía. Fue duro al principio porque no había precedentes pero era el diferencial que traíamos lo que nos hizo destacar.

Se convirtieron en uno de los grupos de pop-rock más populares en los primeros años de democracia española, ¿qué recuerda de aquella época?

Como una gran fiesta interminable. No acababa nunca, ni siquiera los lunes por la mañana. España estaba de fiesta continua. Tú salías por Madrid un martes a las tres de la mañana y había tanto tráfico como un sábado por la noche. La vida nocturna se juntaba con la diurna existiendo una sensación de continuidad que hacía que hubiera mucha diversión y que todos los días sucediera algo distinto. A mí me pasaban cosas en un día que a una persona normal le tardan en ocurrir un mes.

Tequila se acabó disolviendo por varios problemas que afectaban al funcionamiento de la banda. Con el paso del tiempo, ¿se arrepiente de algo?

Arrepentirse no sirve de nada, no cambias nada y no te aporta nada. Creo que no he hecho nunca daño a nadie, solo me he hecho daño a mí mismo pero también me divertí y me lo pasé muy bien. Si el arrepentimiento sirviera para cambiar algo de mi pasado, quizás no estaría orgulloso de algunos excesos y pensaría que podría habérmelo pasado igualmente bien, pero como no sirve de nada no me arrepiento.

Tras la disolución del grupo, pasó por un periodo muy convulso a nivel personal donde aparecieron muchas adicciones, ¿diría que les llegó el éxito cuando todavía eran demasiado jóvenes?

Nos llegó cuando nos tenía que llegar. Era ese el momento que el destino tenía preparados para nosotros y si no lo cogíamos quizá no se nos presentaba otra oportunidad. En la época en la que nos llegó el éxito, la droga y las adicciones estaban siempre en la calle porque hubo una gran explosión de libertad. Es posible que nosotros no tuviéramos las herramientas para controlar todo aquello.

Tuvo que encontrar una motivación para salir adelante en esos momentos tan difíciles.

Tuvieron mucho que ver una serie de valores que me aportaron durante toda mi crianza. Puede ser que no estén muy relacionados con lo que son los valores tradicionales. En mi familia siempre se pensaba en el prójimo y en las personas del entorno. La salida hacia adelante se produjo en gran parte gracias a las relaciones personales de afecto y de amistad que me ayudaron a poner en valor la vida.

La música seguro que jugó un papel fundamental en ese momento.

Sin duda. La música tiene un papel principal en mi vida. Me dio una inyección vital para superar mis problemas. Todavía hoy me la salva porque situaciones delicadas que nos cuesta manejar pasamos todos constantemente. La vida es una carrera de obstáculos hacia ningún punto y la música sigue salvándome todos los días.

¿Queda Alejo Stivel para rato?

Creo que sí pero eso no lo sabe nadie. No sé si hay alguien que tenga una bola de cristal para que me lo pueda decir pero desde luego yo estoy todavía con muchas ganas de hacer conciertos. Tengo muchos proyectos diferentes: acabo de sacar un libro que se titula Yo debería estar muerto donde cuento detalladamente todas mis vivencias y en estos momentos me encuentro inmerso en la gira Muy Vivo Tour.

