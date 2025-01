«Me encanta estar en el estudio pero el fin último de la música es el directo»

El Porvenir es su primer trabajo en solitario, y totalmente personal.

Sí, es como un homenaje a mi isla. Me transporta a mi yo de Lanzarote de cuando era pequeñito y a mi adolescencia.

Usted mismo ha asegurado que la grabación de un disco es la excusa para tener algo que tocar en directo. ¿Es el directo la parte más importante de su proyecto musical?

Totalmente, sí. A mí lo que más me gusta de la música es poder tocarla en el escenario, que la gente la escuche, la baile y la cante. Ésa es la magia de todo esto. Me encanta estar en el estudio, componer y producir, que de hecho es donde paso más tiempo, pero el fin último es tocar todo eso. Por eso, con este proyecto nuevo en solitario, cada concierto que estoy dando es como si fuera el primero. Todavía no conozco la respuesta del público, pero voy con esa ilusión e intriga de ver cómo lo recibe la gente.

Éste es un proyecto muy personal que habla de vivencias de la infancia. ¿Da pudor mostrar todo eso en un escenario en forma de canciones?

Al principio sí, sobre todo cuando se publicaron. Mientras las escribía era consciente de lo mucho que estaba mostrando de mi interior pero cuando ya las tenía grabadas se produjo como una sensación de liberación y me sentí a gusto conmigo mismo. En estas canciones hablo de cosas que realmente siento, que son reales para mí, y todo eso llega al público. Creo que cuando hablamos con sinceridad y naturalidad, logramos acercarnos más a la gente.

¿Qué feedback está obteniendo de su propuesta?

Creo que lo que la gente puede obtener cuando escucha estas canciones grabadas a cuando lo hace en directo es diferente. En el escenario, las canciones discurren de manera diferente. Yo he preparado un formato con dos músicos y el directo viene acompañado con unas visuales que cuentan toda la historia y que forman parte importante del proyecto porque sitúan al público en Lanzarote.

Para contar esa historia no solo se ha acompañado de esa parte visual sino también de muchos artistas que colaboran en estos temas. ¿Cómo surgió esa posibilidad?¿Fueron primero las canciones, o las colaboraciones?

Pues más bien lo segundo. Valeria Castro, Juancho Marqués, Depedro o Çantamarta son amigos. Todo surgió de una quedada que hicimos el año pasado en mi casa para hacer una paella y para meternos en el estudio a ver qué salía. En ese momento yo no tenía la idea de hacer un disco, solo quería tocar con ellos. Me apetecía compartir música, que es la idea con la que yo empecé en todo esto. Recuerdo cuando tenía 15 años y me juntaba con mis colegas en el garaje para tocar. Eso es lo que hicimos aquel día, y cada uno de ellos salió con un tema. Fueron ellos los que me animaron a plantearme lanzar un disco, así que completé el resto de temas y aquí estamos.

Precisamente, en esta época en la que todo va como a golpe de single, ¿tenía claro que lo quería lanzar era un disco al completo?

Sí, claro. Yo vengo de la cultura del disco, es mi forma de afrontar un proyecto porque me gusta contar con un concepto global.

No solo se dedica a la música, sino que también ha desarrollado una importante faceta como productor. ¿Cómo ha compaginado ambas caras en este proyecto tan personal?

Desde el punto de vista del productor, me he centrado en dar rienda suelta a un montón de influencias que he ido descubriendo a lo largo de los años. Yo he pinchado durante muchos años y me encanta la música electrónica, de club, de baile, pero nunca había hecho un disco así, por lo que el reto ha sido desarrollar esa parte más de música de baile.

