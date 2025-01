El humor de Manu Sánchez y la magia de Jorge Blass llegan al Teatro Cervantes

El Teatro Cervantes de Málaga acoge este año varios eventos por los que las personas no tardarán en llenar las butacas azules de este histórico espacio escénico. Su programación tiene hueco para lo nuevo del humorista sevillano Manu Sánchez, '¡Entregamos!', la cita es el 4 y 5 febrero. El lunes 24 de marzo, El Kanka, tiene previsto su segundo concierto en Málaga de este 2025. En junio tendrá lugar la más reciente creación del ilusionista madrileño Jorge Blass, 'Flipar'.

A las 18.00 horas de este martes salen a la venta en todos los canales de Málaga Procultura las entradas para todas estas nuevas citas, que incluyen las representaciones de las zarzuelas 'La tabernera del puerto' el 12 de abril y 'Bohemios' el 8 de junio, ambas en montajes de la compañía malagueña Teatro Lírico Andaluz.

El humorista y presentador hispalense está dando sus últimos toques al espectáculo, que llegará al Teatro Cervantes el martes 4 y el miércoles 5 de febrero. Con el espectáculo '¡Entregamos!', Manu Sánchez vuelve a Málaga para abrirse en canal y reír, "ahora que quizás es más consciente que nunca que a veces puede que no haya un mañana". Con absoluta naturalidad y sin miramientos cuenta "que hay vida antes de la muerte y que hay que exprimirla al máximo en cada momento", han señalado, en una nueva aventura que "es un grito de sinceridad hecho espectáculo".

En un comunicado desde el Cervantes han precisado que el cantautor malagueño, El Kanka, ha agotado en tres días las entradas de su actuación de clausura del 28 Festival de Málaga, fijada para el domingo 23 de marzo, por lo que ha querido ampliar esta nueva visita al Cervantes para llegar al mayor número posible de sus fieles. El segundo concierto del artista malagueño en su ciudad natal de este 2025 es el lunes 24 de marzo.

El kanka durante un concierto. / Tomás Alonso - Europa Press

Los malagueños y malagueñas tendrán otra oportunidad para poder disfrutar de la gira acústica 'Las Canciones'. El Kanka ha querido darle a sus composiciones la importancia que para él merecen. De este modo, el espectador podrá disfrutar de sus temas tal y como nacen, sin más instrumentación que su guitarra o el ukelele, en experiencia en la que el artista compartirá anécdotas sobre lo que se esconde detrás de sus letras en un recorrido por su carrera discográfica "que promete momentos especiales y únicos".

'Flipar' con Jorge Blass

El ilusionista madrileño, Jorge Blass, tiene reservado el Teatro Cervantes para presentar en tres funciones --del 12 al 14 de junio-- su nuevo show, 'Flipar', en el que lleva más de dos años trabajando para ofrecer nuevas ilusiones. "Ese es mi reto artístico, que los espectadores no pierdan su capacidad de asombro, sus ganas de flipar", afirma el artista, que cuenta con un equipo de ingenieros para el espectáculo.

"Hay magia tan sofisticada que incluso a mí me sorprende. El show comienza con 27 efectos de magia en tal solo cinco minutos. Hay una parte interactiva que conseguirá llevar la magia incluso a gente que no esté en el teatro. Los espectadores que asistan no solo fliparán, sino que podrán hacer que también lo flipen todos sus amigos desde allí", ha destacado.

Por otro lado, el Teatro Lírico Andaluz continúa poniendo en escena lo mejor del repertorio de la zarzuela en este escenario. En este primer semestre de 2025, repondrá dos de sus producciones, como son 'La tabernera del puerto', de Pablo Sorozábal, el sábado 12 de abril, y 'Bohemios', de Amadeo Vives, el domingo 8 de junio.

La primera es una de las obras "más sólidas e interesantes del nuevo género zarzuelístico", acuñado tras la guerra hispano-norteamericana. En la segunda, Vives, también autor de 'Doña Francisquita' o 'La corte de faraón', brinda "la magia y el color de la música y la romántica bohemia de mediados del siglo XIX".