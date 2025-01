Ha Ash actuará el 27 de junio en el Marenostrum Fuengirola

El dúo de pop country Ha Ash que integran Hanna y Ashley actuará el próximo 27 de junio en una cita que es la más reciente confirmación de cartel del ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola, que tiene lugar en la ciudad malagueña.

Ha Ash trae propone una cita tex mex, toda vez que sobre el escenario despliegan una riqueza rítmica y sonora que simboliza la cercanía de México con el estado norteamericano sureño de Luisiana.

El próximo 27 de junio de 2025 actuarán en el escenario Fundación Unicaja / Castillo Sohail para hacer disfrutar a sus fans de sus auténticas piezas musicales con las cuales acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

La banda traerá su tour 'Haashville' a Fuengirola, el cual hace referencia a su último álbum homónimo y donde han colaborado con artistas internacionales de la talla de Reik, Nanpa Básico, Elena Rose o Carlos Rivera. Un disco con el que además hacen tributo a sus raíces musicales junto a sus historias más personales dando protagonismo a su característica forma de ver el country.

Su versatilidad y talento incluye la participación en: programas de TV como La Voz México; doblajes de películas como Sing 2: Ven y Canta de Nuevo!; y en series documentales como 'Mi Música, Mi Tierra', de Disney+.

Desde sus inicios han sido reconocidas por los medios latinoamericanos como 'Las reinas del Sold Out' ya que agotan todas las entradas de sus conciertos. A este concierto se unirá, como artista especial invitado, el cantante Valentino que abrirá esta noche musical.

Cartel anunciador del concierto de Ha Ash en Marenostrum Fuengirola. / L.O.

El ciclo de conciertos Marenostrum prepara cada año una programación ecléctica donde añade gran cantidad de géneros musicales y culturales diferentes. Así, cuenta ya con cuarenta artistas y/o bandas confirmadas.

Marenostrum Fuengirola ya ha anunciado para este 2025 las actuaciones de Juanlu Montoya, Marta Santos y Gonzalo Alhambra (3 de mayo); Mike Towers (24 de mayo); Chayanne (25 de mayo); el Fulanita Fest con Vanesa Martín, Lia Kali y La Mare, entre otros (30, 31 de mayo y 1 de junio); Andy y Lucas (14 de junio); Il Volo (21 de junio); Ha Ash (27 de junio); Antoñito Molina (4 de julio); Thirty seconds to Mars (15 de julio); y el festival Sun and Thunder con Kreator, W.A.S.P., Accept y Opeth, entre otros (17, 18 y 19 de julio).

También están confirmados Lionel Richie (25 de julio); The Prodidgy (26 de julio); el festival Pihama Fest con la Orquesta Mondragón, Modestia Aparte y No me pises que llego chanclas (9 de agosto); Ángel Martín (10 de agosto); Los Pecos (13 de agosto); Bonnite Tyler (14 de agosto); Carl Cox (16 de agosto); Cantajuego (17 de agosto); y Leiva (23 de agosto).