«Me dejo moldear por los directores siempre y cuando me traten bien»

Vocación y paciencia son dos palabras que podrían usarse para definir con precisión la trayectoria de Luisa Martín (Madrid, 1960). Con solo tres años, la actriz animaba algunas reuniones familiares inventándose comedias, y a los 17, convencida de que lo suyo era encarnar vidas ajenas, se matriculó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, donde conoció a Ángel Gutiérrez, fundador del Teatro de Cámara Chéjov, que se convertiría en su maestro. A partir de entonces, a trancas y barrancas, se fue embarcando en algunos proyectos teatrales, y a mediados de los años noventa saltó a la fama nacional gracias al personaje de la Juani, de la popular serie Médico de familia.

Su última aventura es Malditos tacones, una tragedia contemporánea de Ignacio Amestoy, dirigida por Magüi Mira y coprotagonizada por Olivia Molina, que llegará al Festival de Teatro de Málaga (30 de enero, Teatero Cervantes). «Mi personaje, Victoria Burton, es una mujer fuerte y dura. Ella es abogada y economista, se acabó dedicando a la empresa familiar y al final consiguió convertirla en una multinacional. Pero también es una mujer que ha sufrido muchísimo y que carga una mochila emocional muy gorda, algo que cambiará su manera de actuar», nos comenta.

La obra está protagonizada por dos mujeres que se enfrentan al capitalismo patriarcal, a un sistema corrupto. ¿Le costó encontrar inspiración para el personaje?

Tal y como está el percal no era difícil… [risas]. En realidad hay muchas razones de Victoria que he encontrado en las propias palabras de Ignacio Amestoy y de Magüi Mira, que se ha encargado de la dirección y la dramaturgia. Esas son las que me han dado la inspiración para crear el personaje. En cuanto a la estética, la figura y todo lo que tiene que ver con el exterior, ya existen muchas mujeres elegantes en las que te puedes fijar. Pero digamos que ha sido un conjunto de cosas, no hay una mujer concreta.

Me gustaría pensar que no todos tenemos un precio. Soy muy leal a mis convicciones, a la gente, a los proyectos

Hay quien dice que todos tenemos un precio. ¿Usted?

Me gustaría pensar que no todos tenemos un precio. Soy muy leal a mis convicciones, a la gente, a los proyectos,... Soy leal en términos generales, y nunca me he visto en esa situación.

¿No le resulta complicado perdonar las traiciones?

No me cuesta. Además, ¿quién soy yo para perdonar? Las traiciones no las olvido, porque todas las cosas que te pasan en la vida te enseñan y por eso es importante no olvidarlas, pero a mí solo me sirven para aprender. Sigo siendo una persona bastante confiada, porque, como decía Carmen Martín Gaite, me pueden robar el bolso en la calle pero no las ganas de salir a la calle. A mí me han traicionado muchas veces, y además creo que tengo cara de «mira, a ésta se la puede traicionar». No me importa. Prefiero ser una persona confiada antes que alguien que está en constante alerta.

A mí me han traicionado muchas veces, creo que tengo cara de «Mira, a esta se la puede traicionar». Pero no me importa. Prefiero ser una persona confiada antes que alguien que está en constante alerta Estoy muy orgullosa de haber hecho a La Juani

¿Sigue sin leer ninguna crítica hasta que termina con el proyecto de turno?

Así es. Me tuve que leer las dos que salieron cuando estrenamos en Avilés, porque me pidieron que las leyera para hacer un resumen. Tampoco me ha importado hacerlo, porque se trataba de críticas muy generales y descriptivas del proyecto. Pero sí, sigo sin leer críticas. Cuando son muy buenas, te crees lo que dicen. Y si te dicen algo malo, también te afecta.

La hacía más segura de sí misma.

Afecta todo, especialmente al principio de tu carrera, porque entonces eres más vulnerable. Aunque las críticas que mejor gestiono son las que me hace mi directora, ya que ella tiene el espectáculo en la cabeza. Pero entiendo que todo el mundo tiene una opinión, y que a todos les gustaría que el espectáculo les recordara a algo concreto o que hiciera referencia a algo. Muchas veces, viéndolo desde fuera, es fácil decir «yo aquí haría esto o lo otro». Bueno, pues hazlo tú cuando te toque, porque ahora lo estoy haciendo yo y hago lo que me dice mi directora.

¿Se deja moldear por los directores sin problema?

Absolutamente. Eso sí, siempre y cuando me traten bien. De lo contrario, pillo la puerta y me voy. He tenido experiencias negativas con algún que otro director. Soy una persona muy disciplinada y, si no hago lo que me pide el director, es porque en ese momento no lo entiendo o no puedo hacerlo. Pero no va conmigo eso de trabajar bajo presión.

"He tenido momentos muy duros, sobre todo durante el despegue. Cuando estaba en la escuela de arte dramático, y también luego al salir, me costaba encontrar trabajo". / l.o.

Dice que ha sido poco ambiciosa y que procuró hacer todo lo que le ofrecían. ¿Alguna línea roja?

Mi requisito fundamental es que el personaje que me ofrezcan sea completamente diferente al anterior. Esa ha sido mi regla de oro desde que empecé. Como soy muy leal a los proyectos, he participado en algunos que han durado muchos años y quizás por eso esos personajes se recuerden más que otros.

¿Y ha padecido muchas travesías del desierto desde que empezó?

Sí, muchas. Unas más largas y otras más cortas. Las más duras son siempre las que se producen cuando ya tienes hijos. Mientras eres joven, vives sola y no tienes tantas responsabilidades, te mentalizas y piensas que ya comerás cualquier cosa. La cosa cambia mucho cuando ya tienes un hijo.

Tengo entendido que, en un momento dado, estuvo a punto de tirar la toalla porque no tenía para comer y nadie le ofrecía trabajo.

Eso sucedió bastante antes de tener a mi hijo, aunque tampoco llegué a querer tirar la toalla. Sí que tenía un buen amigo que me dijo: «Bueno, esta es la última vez, ¿eh?». Y al final me llamaron para trabajar y se acabó. He tenido momentos muy duros, sobre todo durante el despegue. Cuando estaba en la escuela de arte dramático, y también luego al salir, me costaba encontrar trabajo. Además, era una época en la que se contrataba mucho por los apellidos. A veces me presentaba en una prueba y me decían «Buscamos a alguien como Amparo Larrañaga». Pero nunca pensé en tirar la toalla, porque siempre confié muchísimo en mí misma.

¿Acabó un poco hasta el moño de que le preguntaran por su personaje de la Juani en Médico de familia?

Estoy muy orgullosa de haber hecho ese personaje, no hay nada más satisfactorio que hacer un personaje y que, 25 años después, te sigan preguntando por él. Todo el mundo quería una Juani en su casa, y yo también.

¿Y la llegó a tener?

Sí [Sonríe].

Me hizo gracia leer que lo único que conservaba de ella hoy en día eran un piso y tres delantales.

Es cierto. Me pude comprar un piso gracias a la serie y, por otro lado, a la Juani le debo la costumbre de usar delantal, porque antes de interpretarla no me lo ponía.

Alguna vez la escuché decir que su carrera es la que su padre hubiera diseñado para usted.

Sí. A mi padre le encantaba el teatro y me decía: «Yo te apoyo y te apoyaré siempre, pero tienes que estudiar. Y, además, la tuya tiene que ser una carrera larga». Cuando empecé en esto a los 17 años, pensaba que iba a ir caminando por la Gran Vía y que, de pronto, me toparía de frente con un director que me diría que yo era la persona que necesitaba para protagonizar su siguiente película. Pero eso normalmente no pasa. Te diré que mi padre fue uno de los pocos padres que no obligaron a su hija a estudiar otra cosa para tener un plan B. Cuando ingresé en la escuela de arte dramático, igual éramos veintipico en clase, pero tan solo otra persona y yo estudiábamos sólo interpretación.

Suscríbete para seguir leyendo