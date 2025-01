Donde el invierno se convierte en verano

El próximo de 25 de enero en la Sala París 15 de la capital asistiremos a un pulso musical de historias de adolescentes eternos y guitarras vertiginosas entre dos de las mas brillantes y prolíficas bandas pop de entresiglos en Andalucía, los granadinos Los Planetas y los esteponeros Airbag. Se antoja una oportunidad única para transitar por un puente imaginario que fusione el sonido independiente entre Málaga y Granada, esas dos cuidades tan distintas aparentemente pero tan entrelazadas emocionalmente, tan hermanadas, con tanto poso artístico. Acaso los escasos 120 kilómetros que las separan y los recuerdos de aquella excursión de un día, en el 850 de tu padre, a visitar la Alhambra, bocadillos en ristre, o acaso aquella escapada de fin de semana desde El Zaidín hasta la playa de Torrole de tus amigos de Graná, a coger un poco de moreno y a mezclarse con los boquerones, pero el caso es que hay cierta sensación de hermanamiento en el imaginario colectivo de estas dos ciudades y mucho calor en la sangre que fluye por las venas de sus nativos.

Airbag / L.O.

Super 8, esa opera prima apabullante de la banda granadina que tanto sonó en las últimas cintas de casette grabadas entre examen y examen de los que ahora somos conocidos como baby boomers, cumple 30 años de vida y vuelve por derecho a sublimar los corazones de la Costa del Sol, deseosos de descargas de este tipo, presentada e interpretada por la ya veterana formación, mítica en el panorama indie hispánico. Continuadores del torrente musical granadino que fluye desde los 70 y que el recogimiento invernal propicia, legítimos herederos de Los Ángeles, TNT, 091, Lagartija Nick… Pop de guitarras, psicodelia nazarí, radiador de piso de estudiantes,bufandas y caña y tapa, Los Planetas de Jota y Florent vienen a fusionarse con la eterna noche de verano malaguita de Airbag. Aquí les estarán esperando Adolfo, Pepillo y José Andrés, perfectamente conservados en formol, que, por su parte, airean con clase y desparpajo desde hace más de un cuarto de siglo a nivel nacional la actitud punk de bandas como Los Nikis, Los Ramones, Queers y el pop juvenil de The Beach Boys o Los Flechazos. Una puesta en escena sin vanidades ni postureos, camisetas por fuera, zapatillas y un «one, two, three, four» cada vez mas macerado. Un ingente legado de canciones que , aparte de su potencia musical a modo de descargas de tres minutos…, retratan de manera muy acertada secuencias muy malagueñas de fin de siglo, amores secretos, paseos por el centro histórico, desde el Puente de los Alemanes hasta la Plaza de la Merced, y el eterno estío adolescente bañado por el mar mediterráneo, inspirador principal de ese crisol histórico de culturas que se llama Málaga…donde el invierno se convierte en verano.

Los Planetas celebrando los 30 años de 'Super 8' (con Airbag como invitados especiales) Lugar : Sala París 15

: Sala París 15 Hora : 21.00 horas

: 21.00 horas Precio de las entradas: 35 euros anticipada (más gastos).

