"A veces el que viene de fuera capta cosas extraordinarias que el que vive aquí las da por normales"

Un emigrante africano se esconde en el cobertizo de una casa señorial andaluza. Desde ahí contempla la vida cotidiana y la dinámica entre la señora de la casa y su joven asistenta. Un día es descubierto por la señora, y un tiempo después por la criada, pero ambas se lo ocultan a la otra, hasta que un imprevisto destapa el secreto. Ése es el punto de partida argumental de 'Fin de fiesta', de Elena Manrique, que se ha preestrenado en el Cine Albéniz de Málaga.

Todo lo que hay en la película rezuma Andalucía...

Claro, y tu pregunta será: "¿Eres andaluza?". Y mi respuesta es no. Yo conocí en la universidad a una amiga que es de Valencia de la Concepción, al lado de Sevilla, y desde los 18 años, y tengo unos cuantos, llevo viniendo a Valencia de la Concepción. Me encanta la Virgen de la Estrella, su tía era camarera de la Virgen, y yo observaba todo aquello; yo prefería quedarme con las señoras del pueblo e ir a ver cómo vestían la Virgen que irme a Sevilla. A veces cuando vienes de afuera tienes una mirada con la que aprecias cosas que para ellos eran normales. Pero para mí no era normal y me fascinaba.

Hay una carga política y social muy importante en esta historia de señorita andaluza que encuentra en una inmigrante una amiga. ¿Es una película política?

Totalmente. Y sobre los privilegios de clase, sobre dónde te colocas respecto al otro. Yo sí creo que es una película política porque, a ver, ¿qué es lo político? Lo político es la mirada que tenemos sobre la sociedad y cómo influye la sociedad en el ser humano y el ser humano en la sociedad. A mí me gusta mucho ir a lo micro, de esa pequeña hacienda andaluza que para mí es el sinónimo de la vieja Europa decadente, con las nuevas generaciones de gente que viene de otros continentes, los que están teniendo hijos, los que nos están ayudando a trabajar en el campo, etc. Pero para mí Carmina, el personaje interpretado por Sonia Barba, y esa casa representan los privilegios de una Europa decadente, malgastadora, que habiendo tenido posibilidad de haber hecho cosas, una sociedad un poquito más justa, un poco mejor, ha caído en los pecados de los privilegiados.

Aún así ‘Fin de fiesta’ no puede evitar pequeños guiños al thriller.

De alguna manera voy llevando al espectador por un sitio donde la realidad puede interpretarse de múltiples formas. A mí me gusta pensar que es un cuento gótico, una fábula: ahí está el pavo, que observa lo que ocurre en el patio, como en los cuentos de Esopo. A mí me parecía que contar algo tan duro, envuelto en esa arquitectura y en esa naturaleza tan exótica le daba un punto de cuento exótico. Carmina es un poco como la bruja que encierra a Hansel y Gretel... Me apetecía jugar entre la realidad y la fantasía sin traicionar la realidad.

Pero llega un momento en el proceso en que elige que eso va a ser una comedia social

Me preocupaba mucho llevarme la historia a la parodia y que perdiera solidez y rigor. Carmina es la comedia viva porque es un personaje que además está basado en personas que conozco, todos conocemos a una Carmina, una persona que vive de los privilegios adquiridos pero que nos hacen gracia. Un vino nos lo tomamos con ellos, porque nos divierten y nos hacen gracia. Pero aguantarles el rollo no porque son muy intensos, dicen barbaridades...

Tiene una larga carrera en lo audivisual pero ahora te has atrevido con un largometraje propio. ¿Por qué?

Es una pregunta que quizá me debería haber hecho a mí misma hace tiempo. Tuve un cambio de vida importante, creo que la pandemia nos sacudió a todos un poquito la cabeza. Me separé antes de la pandemia y de repente me di cuenta de que llevaba tiempo queriendo escribir un guion. Me replanteé mi manera de ver el mundo y de cómo era todo lo que estaba pasando. Tuve la suerte de contar con mi productora, Belén Atienza, que ya ha producido La sociedad de la nieve, Lo imposible, entre otras películas muy ambiciosas; ‘Fin de fiesta’ es todo lo contrario, pero Belén me arropó en la idea de dirigir. Para mí escribir esta película y sumergirme en este proyecto fue una vía de escape.