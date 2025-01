Actrices de rompe y rasga: el talento femenino se reivindica en los Feroz

Las horas previas a la entrega de premios se vivieron con gran intensidad en Pontevedra. En el Parador, cuatro de las cinco candidatas a "Mejor actriz protagonista de una serie" (todas ellas disponibles en Movistar Plus) charlaban sobre la industria del cine, el liderazgo de la mujer o el valor de los premios en esta profesión. Ellas son Mónica López (Rapa), Carmen Machi (Celeste), Nagore Aranburu (Querer) e Iria del Río (Los años nuevos). Un elenco de excepción donde solo faltaba Candela Peña, nominada por su interpretación de Rosario Porto, en El caso Asunta.

"Los premios te dan algo maravilloso. Para nosotras, que hemos hecho un proyecto que a lo mejor acabó hace un año y que ha entrado en el camino de las candidaturas, es algo que disfrutamos mucho, porque es un encuentro entre compañeros. Y si disfrutaste el proyecto en su momento, mola mucho, porque de repente viajas con él. El momento de recibir el premio es fantástico, pero el objetivo real es el goce del camino", comentaba Carmen Machi, que reconocía además que siempre ha sentido "un momento de… por favor, que no digan mi nombre… que tengo que subir ahora… A mí me lleva pasando toda la vida" contaba a sus compañeras con humor. "A mí lo que me pasó en los Forqué es que lloré. Hay algo muy bonito en que te nominen y estar ahí va más allá de ganar el premio o no", se sumaba Iria del Río. "Es muy emocionante porque os veo ahí", decía Nagore Aranburu, que recordaba con mucha emoción los vídeos de su familia "gritando como cuando gana tu equipo de fútbol" cuando la nombraron candidata a mejor actriz. Y es que, para ellas, los premios son valiosos en la medida en que se reconoce su trabajo, pero todas señalan la fuerza del encuentro con el equipo con el que trabajaron hace tiempo y la emoción de los seres queridos que siempre apoyan y se sienten orgullosos.

Viéndolas hablar surge entre ellas la magia de las conversaciones entre iguales. Distintas generaciones y diferente trayectoria, pero un nexo fundamental: hacer cine. Al preguntarles por su papel como muestra de liderazgo de la mujer en el séptimo arte, reflexionan en alto. "En los Oscar solamente hay una directora este año, no sé si están cambiando las cosas", dice Mónica. "Aún queda mucho camino por recorrer", apunta del Río. Machi ofrece un análisis más amplio al preguntarles por las cuotas. "A mí me parece mal no que haya una cuota, sino que tenga que ser una cuota. Es decir, muchas veces se puntúa por ser mujer, pero se tiene que puntuar por la calidad de las cosas. No porque sea hombre o sea mujer. Lo que quiero decir es que está muy bien que alguien haya hecho el esfuerzo de decir que tenga que haber una cuota, porque si no, no nos hacían ni caso. Eso bien. Pero tiene que haber un momento que esté normalizado. Yo he trabajado con diez directoras, ya no me parece que el hecho de que te dirija una mujer sea algo excepcional".

Afirman que la moda, cuya industria en el cine es "importantísima", no supone ya un peso sobre ellas en las alfombras rojas, porque ya hay libertad para elegir. Y respecto a que los Feroz sean unos premios itinerantes, comentan que dificulta la asistencia de algunos profesionales que compatibilizan el cine con el teatro, por ejemplo. Sin embargo, la experiencia de ir cambiando de ciudad es un también aliciente. "Que sean en Pontevedra mola, Galicia mola siempre. Y que vaya cambiando de sitio y que no siempre sea Barcelona y Madrid, también", valora Mónica López. A lo que Iria del Río añade, "hombre… Galicia no corazón muy fuerte". Y eso que el día mezcló lo desapacible del granizo con momentos de sol.