«Los que nos dedicamos a esto tenemos un compromiso con el riesgo y lo autoral»

El día que vimos Júlia Ist, en el Festival de Málaga en 2017, donde acabó ganando la Biznaga de Plata a la Mejor Película y a la Mejor Dirección en ZonaZine, recuerdo al salir de la sala escuchar a alguien decir «Mira, ésta es la Greta Gerwig de nuestra generación».

A ver si algún día llego a dirigir un blockbuster número uno en el mundo y me forro [Gerwig es la directora de Barbie]... A mí me gusta muchísimo el trabajo de Greta Gerwig pero no me siento muy identificada con ella; sí me parece un referente, siento mucha admiración por su figura, por su carrera, es una persona brillante.

¿Qué supone para usted el Festival de Málaga?

De alguna forma, en el Festival de Málaga es donde empezó todo, y me hace mucha ilusión volver. Fue la primera vez que enseñábamos al público nuestra primera película, Júlia ist, y, tengo que confesarlo, teníamos muy pocas expectativas; no esperábamos nada de lo que sucedió, ni de aquel reconocimiento. Todo lo que pasó en Málaga hizo que yo haya podido dedicarme este tiempo a la profesión. Éste es un sector muy difícil en el que es complicado que te den una primera oportunidad, pero aquí se nos dio. Que nuestra primera película, que era un trabajo final de carrera, tuviera un recorrido profesional hizo que se descorchara la botella en Málaga. No me voy a olvidar nunca de eso. Desde entonces he tenido mucha suerte, no sólo de trabajar en mis proyectos sino también en los de creadores interesantes como Leticia Dolera, Meritxell Colell, Los Javis, María Ripoll... Ha sido mucho trabajo pero también mucha suerte y he podido disfrutar todo este tipo mientras aprendía. Es un lujo.

Este Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga reconoce a personas con una forma de hacer cine única desde una mirada avezada y reflexiva, con una trayectoria aquilatada y mucho futuro por delante. ¿Qué tal se siente una al estar junto a Pilar Palomero, Carla Simón, Los Javis y Oliver Laxe, algunos de los premiados en anteriores ediciones?

Son personas a las que admiro mucho y la mayoría de ellas son amigas. Es bonito que el premio valore justamente la particularidad en la mirada, que valore una potencialidad de un recorrido que apuesta por una observación autoral. Las personas que tienen el Málaga Talent han llegado a muchísima gente sin perder su visión ni esa capacidad de riesgo que tienes cuando estás comprometido con lo que haces. Los que nos dedicamos a esto tenemos un compromiso con el pensamiento crítico, con tender puentes de empatía, con construir una sociedad más tolerante y más inteligente y eso pasa obligatoriamente por un riesgo y una mirada autoral. Todas esas personas que has citado lo tienen, así que me siento muy honrada de sumarme a la lista.

Actriz, directora, guionista... ¿Cómo consigue el equilibrio?

Es curioso que en nuestro país parece compartimentarse los roles culturales, que se normaliza que seas guionista y directora pero no tanto guionista y actriz. A mí muchas veces me han preguntado: «¿En qué te vas a centrar, en actuar o en dirigir?». Como si una cosa fuera excluyente de la otra. Hay muchos referentes de lo contrario: están Greta Gerwig, Phoebe Waller-Bridge... Ejemplos de personas que han desarrollado combinaciones profesionales de ese tipo. [Pausa para pensar] Yo me paso muchísimas horas en rodajes, no siempre haciendo lo mismo, y hay momentos en los que me siento insegura y pienso: «Quizás estoy queriendo hacer un poco de todo y no me estoy especializando en nada». Pero afortunadamente es más el tiempo en que confío en mí que el que me machaco, y en esos momentos termino pensando en lo sano que es tener la oportunidad de hacer varias cosas porque así me da la sensación de que es más difícil quedarme estancada o bloqueada [Reflexiona] De todas formas,a mí lo que me interesa es contar historias, que sean interesantes, ésa es mi prioridad; a veces soy más útil a esas historias como directora, o como guionista o como actriz.

Pero la Elena intérprete, la faceta con la que comenzó, quizás por ser un lado más visceral necesite imponerse...

Es cierto que hay momentos en que necesito actuar, lo noto en mi cuerpo; no es una decisión estratégica laboral, es una necesidad. Entonces se lo digo a mi representante, Laura González, con la que he trabajado desde el principio y me dice: «Pues venga, vamos a dar voces». Ella también ha asumido conmigo el reto de convencer a todo el mundo de que es posible ir cambiando de sombrero.

El cine catalán está en un momento espléndido de salud, con éxitos de crítica y público brutales como El 47 o Casa en llamas. ¿De dónde viene esto?

Me hace gracia que cada año se hable de un nuevo cine catalán, un nuevo cine gallego, un nuevo cine de mujeres... El tema de las nuevas olas no me interesa, porque no lo son, todos hemos tenido referentes, nada empieza de nada. Desde donde yo puedo hablar, sí siento que habiendo estudiado Comunicación Audiovisual en la Pompeu Fabra en Barcelona, en la universidad pública, he podido tejer una red muy potente entre las profesoras y los profesores, los alumnos y las alumnas con los que hemos convivido, nuestras compañeras de la ESCAC, de la Universidad Autónoma, de la Blanquerna, con compañeras autodidactas de otras disciplinas... Nos pasamos los guiones, las versiones de montaje para darnos feedback, compartimos las frustraciones al esperar a que un festival nos coja o no... Siento que hay una voluntad generacional de hacer un sector fuerte. Y también el público ha cambiado.

¿En qué sentido?

La gente que no es del gremio del cine, gente cercana o incluso familia, se acerca y te dice que últimamente en el cine español están saliendo pelis y series muy interesantes. No es así, es que últimamente te ha dado por verlas. Si te ha gustado una peli de Carla Simón mira el cine de Carlos Saura, verás cómo te flipa. Y esas películas han estado ahí siempre.

Tras Júlia ist y Creatura, ¿qué se plantea ahora?

Fueron películas muy diferentes de construir: la primera fue un trabajo más colectivo, casi sobre la marcha, sin apenas experiencia ni guión; la segunda era mucho más ambiciosa, a nivel de guión, con entrevistas a terapeutas, sexólogas... Me apetece seguir probando cosas y aprendiendo. La próxima película la planteo desde otro lugar diferente donde tensar un poco más los límites de la ficción. Y a ver dónde me lleva... A mí lo que me gusta de escribir una peli es que no sé dónde me va a llevar y a la vez es lo que odio de una peli es que no sé dónde coño voy a llegar. Así que estoy ahora un poco ante el precipicio viendo ahí los monstruos que me dicen: «¡Cuidado, que te vas a estrellar!».

