Excelencia musical de Málaga: dos malagueños copan el primer premio del prestigioso Certamen Pedro Bote

El violonchelista Álvaro Lozano y la mezzosoprano Julia Merino, ambos malagueños, fueron galardonados el pasado 1 de diciembre con el primer premio del XXVII Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote. El concurso, celebrado en Villafranca de los Barros, es uno de los más prestigiosos del panorama musical español. Llegaron a la final interpretando tres piezas y obtuvieron, no solo este reconocimiento por unanimidad del jurado, sino también el Premio a Mejor Interpretación de Música Española. Pero detrás de este premio no sólo está el reconocimiento a sus actuaciones, sino dos músicos con un talento desbordante que los está llevando, por ahora, a las mejores escuelas de música del mundo.

Ambos malagueños han vivido rodeados de música desde que tienen uso de razón y tienen una vocación indiscutible por ella. Fue más fácil el salto profesional para Álvaro Lozano, que supo desde pequeño que sería su camino. Su padre toca el fagot y su madre el chelo, como él, y siempre le han inculcado el "valor de la música". "Es una parte fundamental de mi vida, si dejase de tocar quedaría un hueco bastante grande", afirma. Para Julia Merino no siempre estuvo tan claro, la decisión de priorizar su voz llegó "de repente" al finalizar la carrera de Medicina. La mezzosoprano sintió que debía "invertir todas sus energías" en cantar e intentó entrar en los conservatorios de Londres, donde fue aceptada en el Guildhall School of Music and Drama, uno de los cinco más prestigiosos del mundo.

Julia Merino ha entrado en una de las escuelas de canto más prestigiosas del mundo. / La Opinión

"Haber ganado este premio me hace sentirme arropada por mi país", comenta la vocalista Julia Merino, que ha encontrado en este reconocimiento la motivación para volver a España cuando acabe sus estudios en Londres. Además coincide con Lozano en que compartir el premio es un enorme orgullo para ambos, que sienten una gran admiración el uno por el otro. El músico por su parte se siente muy agradecido por haber recibido este galardón. "El premio significa mucho, también por toda la preparación que conlleva que me ha hecho mejorar tanto técnica como musicalmente".

Formación en la excelencia

Tanto Julia Merino como Álvaro Lozano invertirán el dinero del premio en continuar formándose. Los dos tienen claro que su futuro laboral será "entorno a la música". Actualmente el violonchelista estudia en la Cátedra de Violonchelo Aline Foriel-Destezet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, becado por la Fundación Málaga. La mezzosoprano se encuentra en Londres terminando su formación en la escuela Elizabeth Sweeting en el programa Opera Course. Los galardonados además reciben la posibilidad de realizar una gira de conciertos que empezará en marzo y continuará durante todo este año y parte del que viene. El primero será junto a la Banda Municipal de Villafranca, el municipio donde se organiza el certamen.

Álvaro Lozano. / Daniel Díaz

La dedicación y ardua formación de los jóvenes a su corta edad les ha brindado oportunidades musicales nacional e internacionalmente. Julia Merino ha participado en obras como "Amor Brujo" y en el Festival Metalírica, ambas producciones en Málaga. También cantó en el Encuentro de Música y Academia de Santander durante el verano de 2024. Álvaro Lozano por su parte ha tocado junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga y el XIX Festival Moscow Meets Friends, entre otros.