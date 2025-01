Pepo Galán: la luz que brota de la pérdida

Dice Pepo Galán que vuelve a estar «musicalmente activo» tras un periodo muy duro en lo personal, marcado por dos pérdidas, las de su hermano y su padre. El ambientmeister malagueño lanzó a finales del año pasado en el prestigioso sello discográfico Fluid Audio su nuevo álbum, 'Simple', quizás su trabajo más directo y emotivo, más epidérmico.

¿Es 'Simple' el disco más simple de Galán? Las apariencias engañan, como casi siempre: «La ideal inicial fue ésa. Enfocar la temática sonora en un acabado más sencillo y minimalista, pero finalmente, ha sido uno de los álbumes más laboriosos que he grabado. Cuando estoy en casa improvisando con mis cacharros, puedo disfrutar de esos sonidos que surgen de la naturaleza de mi gen. Pero este gen está lleno de conflictos que van surgiendo sobre la marcha. Empiezo a grabar y a anotar más detalles de la cuenta. Creo que va con mi personalidad impulsiva, arriesgada e iconoclasta... Tengo esa meta pendiente de hacer algo más directo, vacío y personal».

'Simple' es un álbum 100 por 100 cantado, a excepción del tema inaugural, para lo que ha contado con las colaboraciones de compinches habituales como Karen Vogt, Sita Ostheimer, Mark Crocker, Lee Yi, Daniel Rosenholm y Mi Cosa de Resistance. «Soy un fanático de hacer ambient con voces», asegura el malagueño. Y, de nuevo, nos contradice: «El disco tiene voces en todas las canciones. La primera canción que menciona tiene voces mías procesadas con efectos y granulares».

Lo que es irrevocable, incontestable es la profunda humanidad y emotividad que habitan las texturas calmas del nuevo repertorio de Pepo. Lo confirma el autor: «Grabé el álbum mientras mi hermano estaba muy enfermo. Aún sabiendo cuál iba a ser el final más cercano, siempre me llenaba de esperanza. He viajado mucho al hospital este año, he visto a mi hermano desvanecerse y esto me ha llenado de tristeza. Al final, la música que hago es producto de mis sentimientos y emociones».

El hermano

'Simple' está dedicado a la memoria de Nacho Jaula (Málaga, 1978-2024), el hermano de Galán, un compositor, improvisador y multiinstrumentista que fue casi un mentor para Pepo: «La separación física ha sido y está siendo muy dura, por no decir aterradora. Tengo mucho que agradecerle a mi hermano, ya que influyó en mi en lo personal, laboral y musical. Siempre he esperado su aprobación en todo lo que hacía y de algún modo, siendo el hermano menor, querer sorprenderle se convertía en una esperanza habitual. Le estaré agradecido el resto de mi vida, le echaré de menos y le seguiré hablando como lo hago cada día. Ahora vas a pensar que estoy pirado, pero sé que él me escucha y me premia con algunas señales que me hacen sonreír», nos confiesa.

Sabía cuál iba a ser el final más cercano de mi hermano pero la música me llenaba de esperanza

Superando poco a poco las dificultades de las ausencias, el malagueño vuelve a su proverbial estajanovismo, y le aguarda un 2025 imponente: acaba de grabar un tema junto a la banda malagueña Cravat, también un álbum colaborativo junto a los titanes alemanes del pop ambient Markus Guentner y Joachim Spieth, está en contacto con Karen Vogt para iniciar las grabaciones del segundo álbum del proyecto Galan/Vogt, otro álbum en solitario que viene en camino, conciertos y más proyectos se acumulan en la agenda. Parece que Nacho va a estar muy ocupado escuchando la nueva música de su hermano.