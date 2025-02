«La danza es minoritaria porque es un arte esencialmente de mujeres»

La malagueña Luz Arcas, reconocida hace unos meses con el Premio Nacional de Danza, regresa a su tierra, Málaga, para desarrollar en La Térmica un taller de movimiento para una veintena de participantes mayores de 65 años; de entre ellos saldrán los protagonistas de La buena obra, la tercera pieza de Bekristen, la Trilogía de la Prosperidad, que pondrá en escena al completo también en el centro de cultura contemporánea de la Diputación Provincial de Málaga.

¿Por qué buscar a mayores de 65 años para el taller de La Térmica?

Forma parte de Bekristen, el Tríptico de la Prosperidad, un proyecto concebido como los trípticos pictóricos clásicos del Barroco, del Renacimiento, donde se presentan tres edades del ser humano, tres etapas, también estadios del alma, o tres momentos de una vida: juventud, madurez y vejez, o erotismo, trabajo y muerte. Tras el primer y el segundo cuadro, era fundamental que el tercero tuviese esa tercera edad, ese último momento de una vida. A la vez, me interesa mucho, evidentemente, el lugar que estos cuerpos ocupan en el mundo. De ahí la decisión de buscar a mayores de 65 años, que siento que están fuera de la rueda de la producción al estar jubilados y que siempre son cuerpos a los que no se les presta atención o no tienen un lugar protagonista generalmente. Y también hay una inspiración personal: una vez fui a visitar a mi abuelo en una residencia de ancianos y me dio la sensación de estar yendo a una especie de punto limpio, de vertedero, donde se llevan los cuerpos, los objetos que no caben en tu casa.

En su trabajo el cuerpo es su materia prima. Es muy joven aún pero, ¿está preparada para aceptar que no siempre podrá ejecutar los movimientos que idee su cabeza?

Para eso nadie está preparado nunca, la verdad. Yo siento que para mí el cuerpo es algo muy amplio, que no tiene exactamente que ver con la fuerza ni con la resistencia; para mí la belleza está en otro lugar. Si dejo de bailar no creo que sea por haber envejecido, por las limitaciones corporales, sino porque la salud me lo impida o porque esté con el interés puesto en otro cuerpo. Como coreógrafa ya estoy fuera del escenario en muchas piezas de LaPhármaco.

Trae a La Térmica La Trilogía de la Prosperidad en una función maratoniana. ¿Qué han supuesto estas tres piezas en su trayectoria, viéndolas ahora en conjunto?

Es un proyecto que nunca termino de entender del todo, me supera un poco; lo intento abordar como piezas que van cambiando mucho cada año que se representan. En realidad, ésa es mi forma de llevar a escena. En Bekristen hay algunas de las cosas que me han hecho sentirme algo desubicada o como sin contexto, como el interés del cuerpo por encima de la danza o la hibridación de lenguajes, o el sentido operístico de la escena...

En cuanto a esta visión que dice tener de la danza, en la que se ha sentido un poco incomprendida, el fallo del Premio Nacional de Danza destacaba la «versatilidad» de su visión del arte. ¿Ha sido la danza algo solipsista, demasiado pendiente del ombligo?

Cuanta más pluralidad haya en las visiones de las cosas, mejor. Creo que hay muchas danzas, muchas maneras de entender la danza y todas son igual de válidas, igual de enriquecedoras y necesarias. Yo me siento súper agradecida por el premio. Muy, muy, muy agradecida. Pero siempre intento mirarlo todo con un poco de distancia, aunque a veces sea difícil: a veces estás más en el foco y otras no tanto, pero lo importante es hacer que tu camino sea fuerte, al margen de que te aplaudan o te dejen de aplaudir.

¿Se le ha pasado ya el subidón por el Nacional?

Sé lo difícil que es tener ese premio, que hay muchísima gente que se lo merece y que son muchos los factores que tienen que jugar a tu favor y, repito, yo me siento muy, muy agradecida. Pero creo que lo más interesante del premio no es tanto la euforia inicial, sino si al final acaba generando apoyos reales, darle más solidez al proyecto, poder producirlo con mayor tranquilidad, pagar mejor a tu equipo...

Por primera vez, siendo la danza eminentemente femenina en nuestro país, la Compañía Nacional de Danza está dirigida por una mujer, Muriel Romero. ¿Cambiará las cosas, cree que es un paso importante?

Pues sí. Además, creo que es muy necesario porque era muy extraño que no la hubiera habido en un arte en el que abundan muchísimo las mujeres; de hecho, creo que si es un arte minoritario es porque es un arte de mujeres, siempre la hermana pobre del teatro, la hermana pobre del arte. Pero, curiosamente, los puestos de poder hasta ahora siempre han estado ocupados por hombres. Y eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Me alegro muchísimo de que Muriel Romero esté en la Compañía Nacional de Danza y que a muchas compañeras le está empezando a ir muy bien y que hay algo ahí que está cambiando. Pero la danza no es un territorio que tengamos que conquistar las mujeres como sí ocurre en otras disciplinas, sino que realmente es un territorio que nos pertenece. Históricamente es así: las revolucionarias de la danza fueron mujeres en el siglo XX.

Su nuevo espectáculo se inspira en mujeres que emplearon el espiritismo como práctica artística. ¿Usted también se siente así, como una especie de médium que conecta dos mundos a través del arte?

Siempre me ha interesado mucho la dimensión mágica de la escena y de la danza, también la dimensión esotérica. Y siento que en la escena se invocan todos los espíritus, todos los males, todas las fuerzas, tanto místicas como realistas, como vulgares, populares y también religiosas. Y que es una manera de exorcismo de todo eso malo. De hecho, de ahí el nombre de la compañía, La Phármaco [una palabra griega que significa veneno, remedio y chivo expiatorio].

Vive en Madrid desde hace años pero sigue muy conectada a Málaga. ¿Cómo ve la realidad de su tierra desde allí, el supuesto boom de su ciudad natal?

Tengo muchas contradicciones: evidentemente, todo lo que se haga por la cultura está bien, pero a veces, desde fuera, me da la sensación de que se están haciendo grandes proyectos pero que realmente se está haciendo poco caso al tejido cultural pequeño. Me parece muy peligroso todo el proyecto de ciudad hacia afuera, tanto en el tema de la vivienda como en todo. Me gustaría que todo fuera mucho más arraigado, más aterrizado y atendiendo a las pequeñas cosas y no a los efectos especiales.

